استجابة سريعة.. وزارة الرياضة تتبنى حالة الناشئ حمزة رضا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة تبنيها لحالة الناشئ حمزة رضا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على دعم ورعاية المواهب الرياضية الشابة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي: "هذه الخطوة جاءت فى ضوء توجيهات الوزير بسرعة الاستجابة لما تم تداوله ونشره عبر وسائل الإعلام، بشأن معاناة اللاعب، ومواجهته صعوبات بسبب التنقل المتكرر بين محافظة المنيا والقاهرة لحضور تدريباته".

وواصل "تم التواصل مع أسرة اللاعب للاطمئنان عليه، إلى جانب التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمه".

وكشف "وزير الشباب والرياضة وجه قطاع الرياضة بالوزارة بالعمل على إلحاق اللاعب بأحد الأندية داخل المحافظة، بما يساهم في تخفيف أعباء السفر المتكرر إلى القاهرة، ويساعده على الاستقرار بدنيًا ونفسيًا، واستكمال مسيرته الرياضية بشكل منتظم".

وأتم " يتم التنسيق أيضا مع وزارة التربية والتعليم، لضمان التوفيق بين الدراسة والتدريب، وتوفير بيئة مناسبة تساعده على تحقيق طموحاته، وزير الشباب والرياضة شدد على استمرار متابعة حالة اللاعب خلال الفترة المقبلة، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لتأهيله وتطوير مستواه الرياضي".