ربيعة سجل بالكعب.. العين يقترب من لقب الدوري الإماراتي بفوز قاتل على شباب الأهلي دبي

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 21:45

كتب : محمود صلاح

سجل رامي ربيعة مدافع منتخب مصر هدفا رائعا بكعب القدم في فوز فريقه العين على شباب الأهلي دبي في قمة الدوري الإماراتي.

وقطع العين شوطا كبيرا نحو التتويج بلقب الدوري الإماراتي بعدما حسم قمة الجولة 22 بالفوز 3-2 على ملاحقه المباشر شباب الأهلي.

وأقيمت المباراة مساء الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد، وسط حضور جماهيري تجاوز 23 ألف مشجع.

وسجل أهداف العين رامي ربيعة في الدقيقة 44، ولابا كودجو في الدقيقة 55، والحسين رحيمي في الدقيقة 87.

بينما أحرز يوري سيسار هدفي شباب الأهلي في الدقيقتين 46 و67.

وواصل العين سلسلة اللاهزيمة التاريخية بوصوله إلى 29 مباراة دون خسارة، متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم الجزيرة بـ 28 مباراة.

ورفع العين رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، موسعا الفارق إلى 4 نقاط عن شباب الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

