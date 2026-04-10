قائمة الأهلي - بنشرقي وشريف في الهجوم أمام سموحة.. واستمرار غياب كامويش

يستمر غياب يلسين كامويش عن الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد سموحة على استاد القاهرة غدا السبت ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمجموعة تحديد البطل.

ويتواجد الثنائي أشرف بنشرقي ومحمد شريف في هجوم الأهلي، فيما يغيب محمد الشناوي بعد عقوبة إيقافه 4 مباريات.

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 41 نقطة، ويأتي سموحة في المركز السابع برصيد 31 نقطة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمد سيحا - حمزة علاء

الدفاع: ياسين مرعي - أحمد رمضان - ياسر إبراهيم - هادي رياض - يوسف بلعمري - أحمد عيد- عمرو الجزار - محمد هاني.

الوسط: محمد علي بن رمضان - محمود حسن "تريزيجيه" - مروان عطية - حسين الشحات - أشرف بنشرقي - إمام عاشور - أليو ديانج - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مروان عثمان - طاهر محمد طاهر - محمد شريف.