انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(1) جيرونا.. تعثر جديد

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 20:58

كتب : FilGoal

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد وجيرونا في الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة وبفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويتواجد جيرونا في المركز 12 برصيد 37 نقطة.

....................................................................................................................................................

نهاية المباراة

ق62: جووووووووووووووووول التعادل لجيرونا ليمار من تسديدة صاروخية

ق51: جوووووووووووووول فالفيردي يحرز الأول لريال مدريد من تسديدة صاروخية

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45: جيرونا يهدروا الهدف الأول أمام المرمى

ق42: فينيسيوس يهدر هدف محقق أمام مرمى جيرونا

ق28: فالفيردي يسدد كرة صاروخية والحارس يتصدى

ق24: تسديدة مميزة من جيرونا تمر بجوار القائم

ق22: بيلينجهام يهدر أمام المرمى بعد عرضية مميزة من براهيم دياز

ق10: كيليان مبابي يهدر من جديد وفيتسل ينقذ الكرة من خط المرمى

ق6: كيليان مبابي يهدر أمام المرمى

بداية المباراة

