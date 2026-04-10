شاهندة المغربي حكما لمباراة نيجيريا ومالاوي في تصفيات كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما
الجمعة، 10 أبريل 2026 - 19:53
كتب : FilGoal
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم مصري، بقيادة شاهندة المغربي لإدارة مباراة نيجيريا ومالاوي.
ويحل منتخب مالاوي ضيفا على منتخب نيجيريا يوم 2 مايو المقبل ضمن منافسات تصفيات بطولة كأس العالم للسيدات، تحت 20 سنة.
وستقام المباراة بمجمع "إم كيه أو أبيولا" الرياضي بمدينة أبوجا النيجيرية.
ويضم الطاقم المعاون لشاهندة المغربي كل من من: يارا عاطف وجمالات أحمد شبل مساعدتين، ونورا سمير حامد حكمة رابعة.
كما تم تكليف الليبيرية جودي ماريان ريد سيتون بمهمة مراقبة المباراة، والمغربية سعاد أولحاج بمهمة مقيمة الحكام.
وسبق وأن أدارت شاهندة المغربي عدة مباريات للرجال في مسابقتي الدوري وكأس مصر.
