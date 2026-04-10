تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام شباب بلوزداد.. وفتوح ظهير أيسر

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 20:13

كتب : FilGoal

أعلن معتمد جمال مدرب الزمالك تشكيل فريقه أمام شباب بلوزداد الجزائري في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة الكونفدرالية.

ويعتمد معتمد جمال على ناصر منسي في قيادة هجوم الزمالك أمام بلوزداد، فيما يحرس مهدي سيلمان مرمى الفريق الأبيض.

وجاء تشكيل الزمالك أمام شباب بلوزداد كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – أحمد ربيع – عبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا – ناصر منسي – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمد عواد - محمود بنتايك - محمود حمدي "الونش" - محمد إبراهيم - أحمد عبد الرحيم "إيشو" - محمد السيد - آدم كايد - أحمد شريف - سيف الجزيري.

