تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام يقود الوسط أمام جيرونا

عاد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد إلى تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة جيرونا بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويواجه ريال مدريد جيرونا في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني في تمام التاسعة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأعلن ألفارو أربيلوا تشكيل ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: داني كارباخال - إيدر ميليتاو - دين هاوسن - فران جارسيا.

الوسط: براهيم دياز - فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام.

الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة وبفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويتواجد جيرونا في المركز 12 برصيد 37 نقطة.