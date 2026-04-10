تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام يقود الوسط أمام جيرونا

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 19:37

كتب : FilGoal

عاد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد إلى تشكيل الفريق الأساسي لمواجهة جيرونا بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

ويواجه ريال مدريد جيرونا في إطار الجولة 31 من الدوري الإسباني في تمام التاسعة على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وأعلن ألفارو أربيلوا تشكيل ريال مدريد لمواجهة جيرونا في الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
بايرن ميونيخ يرد على إمكانية انتقال أوليس إلى ريال مدريد قطع الطريق على برشلونة وريال مدريد.. دورتموند يعلن تمديد عقد شلوتربيك مونت كارلو: ديشامب ضمن المرشحين لتدريب ريال مدريد.. و3 نقاط ترجح كفته قائمة ريال مدريد - استبعاد ألكسندر أرنولد وروديجير وكاريراس أمام جيرونا

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

الدفاع: داني كارباخال - إيدر ميليتاو - دين هاوسن - فران جارسيا.

الوسط: براهيم دياز - فيديريكو فالفيردي - إدواردو كامافينجا - جود بيلينجهام.

الهجوم: كيليان مبابي - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة وبفارق 7 نقاط عن برشلونة المتصدر، ويتواجد جيرونا في المركز 12 برصيد 37 نقطة.

ريال مدريد ألفارو أربيلوا
نرشح لكم
بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع آرهوس متصدر الدوري مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) جيرونا.. خطيرة لأصحاب الأرض الإصابة تبعد أزبيليكويتا عن مواجهة أتلتيكو مدريد أليجري يرد على كاسانو بشأن عدم قدرته على التدريب مدرب ليون: لست سعيدا بأداء إندريك مؤخرا وعليه بذل مجهود أكبر سيميوني: برشلونة يضغط على الحكام؟ نحن معتادون حيث نعيش في مدريد مؤتمر فليك: دي يونج سيتواجد في مواجهة إسبانيول.. ولم أستقر على تشكيل المباراة بعد خوضه مباراة واحدة.. إنتر يعلن إصابة لاوتارو وتقرير يكشف مدة غيابه المحتملة
أخر الأخبار
بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع آرهوس متصدر الدوري 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - بنشرقي وشريف في الهجوم أمام سموحة.. واستمرار غياب كامويش 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) جيرونا.. خطيرة لأصحاب الأرض 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(0) الزمالك.. القائم يمنع الأول 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل شباب بلوزداد – بن حمودة بديل وبن عيادة أساسي أمام الزمالك 54 دقيقة | الكرة الإفريقية
الإصابة تبعد أزبيليكويتا عن مواجهة أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري يرد على كاسانو بشأن عدم قدرته على التدريب ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام شباب بلوزداد.. وفتوح ظهير أيسر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 مباشر نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (2)-(2) الزمالك.. الشوط الفاصل 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
/articles/526950/تشكيل-ريال-مدريد-بيلينجهام-يقود-الوسط-أمام-جيرونا