مدرب ليون: لست سعيدا بأداء إندريك مؤخرا وعليه بذل مجهود أكبر

أوضح باولو فونسيكا مدرب أولمبيك ليون الفرنسي عدم رضاه عن المستوى الذي يقدمه إندريك مهاجم الفريق المعار من ريال مدريد الإسباني مؤخرا.

ويعود أخر هدف سجله إندريك مع ليون في الدوري الفرنسي إلى 25 يناير عندما أحرز هاتريك أمام ميتز.

وقال فونسيكا في المؤتمر الصحفي: "لست سعيدا بأداء إندريك، لقد كان متعبا بعد عودته من منتخب البرازيل، لكنه يتحمل مسؤولية تقديم المزيد، نحن بحاجة إليه".

وواصل "إندريك بحاجة إلى بذل جهد أكبر وأن يكون أكثر جاهزية داخل الملعب، لا يزال لدي ثقة فيه، لكنني لست راضيا عن أدائه في مباراة أنجيه".

وانضم إندريك إلى ليون في يناير 2026 قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وخاض مع ليون 15 مباراة مسجلا 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويستعد ليون لمواجهة لوريان في الجولة 29 من الدوري الفرنسي مساء الأحد المقبل.

ويحتل أولمبيك ليون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن موناكو صاحب المركز الخامس، ويتواجد لوريان في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.