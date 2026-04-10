مدرب ليون: لست سعيدا بأداء إندريك مؤخرا وعليه بذل مجهود أكبر

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 20:07

كتب : FilGoal

إندريك - ليون

أوضح باولو فونسيكا مدرب أولمبيك ليون الفرنسي عدم رضاه عن المستوى الذي يقدمه إندريك مهاجم الفريق المعار من ريال مدريد الإسباني مؤخرا.

ويعود أخر هدف سجله إندريك مع ليون في الدوري الفرنسي إلى 25 يناير عندما أحرز هاتريك أمام ميتز.

وقال فونسيكا في المؤتمر الصحفي: "لست سعيدا بأداء إندريك، لقد كان متعبا بعد عودته من منتخب البرازيل، لكنه يتحمل مسؤولية تقديم المزيد، نحن بحاجة إليه".

أخبار متعلقة:
الدوري الأوروبي – تعادل إيطالي وفوز أستون فيلا.. وإندريك يواصل تألقه مع ليون إندريك: مبابي نصحني بالانتقال إلى ليون إندريك يتوج بجائزة لاعب شهر يناير في الدوري الفرنسي خبر في الجول – زد يتمم اتفاقه مع سليما واندر المالطي لضم مامادو با

وواصل "إندريك بحاجة إلى بذل جهد أكبر وأن يكون أكثر جاهزية داخل الملعب، لا يزال لدي ثقة فيه، لكنني لست راضيا عن أدائه في مباراة أنجيه".

وانضم إندريك إلى ليون في يناير 2026 قادما من ريال مدريد على سبيل الإعارة.

وخاض مع ليون 15 مباراة مسجلا 6 أهداف وصنع 5 آخرين.

ويستعد ليون لمواجهة لوريان في الجولة 29 من الدوري الفرنسي مساء الأحد المقبل.

ويحتل أولمبيك ليون المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن موناكو صاحب المركز الخامس، ويتواجد لوريان في المركز التاسع برصيد 38 نقطة.

أولمبيك ليون إندريك
نرشح لكم
بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع آرهوس متصدر الدوري مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) جيرونا.. خطيرة لأصحاب الأرض الإصابة تبعد أزبيليكويتا عن مواجهة أتلتيكو مدريد أليجري يرد على كاسانو بشأن عدم قدرته على التدريب تشكيل ريال مدريد - بيلينجهام يقود الوسط أمام جيرونا سيميوني: برشلونة يضغط على الحكام؟ نحن معتادون حيث نعيش في مدريد مؤتمر فليك: دي يونج سيتواجد في مواجهة إسبانيول.. ولم أستقر على تشكيل المباراة بعد خوضه مباراة واحدة.. إنتر يعلن إصابة لاوتارو وتقرير يكشف مدة غيابه المحتملة
أخر الأخبار
بمشاركة إبراهيم عادل.. نورشيلاند يتعادل مع آرهوس متصدر الدوري 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - بنشرقي وشريف في الهجوم أمام سموحة.. واستمرار غياب كامويش 33 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري الإسباني - ريال مدريد (0)-(0) جيرونا.. خطيرة لأصحاب الأرض 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الكونفدرالية - شباب بلوزداد (0)-(1) الزمالك.. جووول بيزيرا 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل شباب بلوزداد – بن حمودة بديل وبن عيادة أساسي أمام الزمالك ساعة | الكرة الإفريقية
الإصابة تبعد أزبيليكويتا عن مواجهة أتلتيكو مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
أليجري يرد على كاسانو بشأن عدم قدرته على التدريب ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل الزمالك - ناصر منسي يقود الهجوم أمام شباب بلوزداد.. وفتوح ظهير أيسر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 مباشر نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (9)-(7) الزمالك.. الشوط الفاصل 4 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل
/articles/526949/مدرب-ليون-لست-سعيدا-بأداء-إندريك-مؤخرا-وعليه-بذل-مجهود-أكبر