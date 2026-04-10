سيميوني: برشلونة يضغط على الحكام؟ نحن معتادون حيث نعيش في مدريد

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 19:02

كتب : FilGoal

أوضح دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد أن فريقه معتاد على اللعب تحت ضغط المنافس على الحكام.

ويستعد أتلتيكو مدريد لمواجهة منافسه إشبيلية في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وقال المدرب الأرجنتيني خلال المؤتمر الصحفي: "ضغط برشلونة على الحكام؟ أنا أحترم الجميع كثيرا، نحن نعيش في مدريد ومعتادون جدا على مثل هذه المواقف وأعتقد أن من السهل فهم ذلك".

وأتم "لم أشتك من الضغط الذي يمارسه ريال مدريد على الحكام، أجبت على السؤال فقط بالقول إننا معتادون على ذلك هنا في مدريد، وبالطبع هذا أمر مشروع".

ويحتل الروخيبلانكوس المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة.

بينما يأتي إشبيلية في المركز الـ 17 برصيد 31 نقطة، ويبتعد عن إلتشي صاحب المركز الـ 18 والمؤدي إلى الهبوط بفارق نقطتين.

أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني الدوري الإسباني
التعليقات
/articles/526947/سيميوني-برشلونة-يضغط-على-الحكام-نحن-معتادون-حيث-نعيش-في-مدريد