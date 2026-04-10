بعد خوضه مباراة واحدة.. إنتر يعلن إصابة لاوتارو وتقرير يكشف مدة غيابه المحتملة

أعلن نادي إنتر تعرض لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق لإصابة جديدة.

وكان لاوتارو عاد مرة أخرى وخاض مباراة واحدة أمام روما إلا أنه تعرض لإصابة عضلية.

وكشف إنتر عن تعرض لاوتارو مارتينيز لإصابة بإجهاد في السمانة.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن المدة المحتملة لغياب قائد الفريق تصل إلى أسبوعين.

وبحسب هذه المدة، فإن اللاعب الأرجنتيني سيغيب عن 3 مباريات أمام كومو وكالياري في الدوري، ثم مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد كومو.

وتعرض لاوتارو لإصابة أمام بودو جليمت النرويجي في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وغاب قائد النيراتزوري عن المباريات حتى عاد أمام روما في المباراة الماضية وقاد فريقه للفوز 5-2 وسجل الهدف الأول.

ورفع لاوتارو رصيده لـ 16 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه.

وإجمالا لاعب لاوتارو 36 مباراة في الموسم الحالي وسجل 20 هدفا وصنع 4 آخرين.