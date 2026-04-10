بعد خوضه مباراة واحدة.. إنتر يعلن إصابة لاوتارو وتقرير يكشف مدة غيابه المحتملة

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 18:23

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

أعلن نادي إنتر تعرض لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق لإصابة جديدة.

وكان لاوتارو عاد مرة أخرى وخاض مباراة واحدة أمام روما إلا أنه تعرض لإصابة عضلية.

وكشف إنتر عن تعرض لاوتارو مارتينيز لإصابة بإجهاد في السمانة.

وذكرت شبكة سكاي سبورت إيطاليا، أن المدة المحتملة لغياب قائد الفريق تصل إلى أسبوعين.

وبحسب هذه المدة، فإن اللاعب الأرجنتيني سيغيب عن 3 مباريات أمام كومو وكالياري في الدوري، ثم مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا ضد كومو.

وتعرض لاوتارو لإصابة أمام بودو جليمت النرويجي في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

وغاب قائد النيراتزوري عن المباريات حتى عاد أمام روما في المباراة الماضية وقاد فريقه للفوز 5-2 وسجل الهدف الأول.

ورفع لاوتارو رصيده لـ 16 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم وبفارق 5 أهداف عن أقرب منافسيه.

وإجمالا لاعب لاوتارو 36 مباراة في الموسم الحالي وسجل 20 هدفا وصنع 4 آخرين.

لاوتارو مارتينيز إنتر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/526944/بعد-خوضه-مباراة-واحدة-إنتر-يعلن-إصابة-لاوتارو-وتقرير-يكشف-مدة-غيابه-المحتملة