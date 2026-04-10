كاف يقرر إيقاف لاعب مغربي جديد بسبب المنشطات

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 18:17

كتب : FilGoal

الجيش الملكي - بيراميدز

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" زين الدين دراك لاعب نادي الجيش الملكي المغربي بسبب المنشطات.

وجاء قرار إيقاف دراك بعد ساعات من إيقاف حمزة الموساوي لاعب نهضة بركان لمدة عامين بسبب تناول مواد غير محظورة.

وأعلن نادي الجيش الملكي تلقيه إخطارا من كاف بإيقاف زين الدين دراك لمدة 3 أشهر بداية من تاريخ 9 أبريل 2026.

وأوضح النادي المغرب أن الواقعة تعود إلى تناول زين الدين دراك منتجا دون إدراكه لاحتوائه على عناصر محظورة.

وشدد إدارة الجيش الملكي على أنها ستتخذ جميع الإجراءات التي تراها مناسبة في هذه الحالة، وذلك في إطار نظامها الداخلي ووفقاً للمقتضيات القانونية الجاري به العمل.

قد تكون صورة ‏نص‏

وبذلك تأكد غياب زين الدين دراك عن مواجهة الجيش الملكي ضد نهضة بركان ضمن نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل نهضة بركان إلى نصف النهائي بعد سيناريو مجنون أمام الهلال السوداني.

فيما حجز الجيش الملكي مقعده في نصف النهائي بالفوز على بيراميدز 3-2 في مجموع المباراتين.

