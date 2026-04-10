مؤتمر فليك: دي يونج سيتواجد في مواجهة إسبانيول.. ولم أستقر على تشكيل المباراة

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 18:27

كتب : FilGoal

هانز فليك - برشلونة

شدد هانز فليك مدرب برشلونة على ضرورة التركيز في دربي كتالونيا أمام إسبانيول في الدوري الإسباني وعدم التفكير في مباراة أتلتيكو مدريد.

ويستعد برشلونة لمواجهة إسبانيول غدا السبت في الجولة 31 من الدوري الإسباني على ملعب كامب نو في تمام السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي: "لدينا مباراتان حاسمتان أمامنا، الأولى في الدوري الإسباني، دربي هذا السبت أمام إسبانيول، ثم مواجهة الثلاثاء أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا، حيث ندخل اللقاء متأخرين بهدفين من مباراة الذهاب في ربع النهائي".

أخبار متعلقة:
وواصل "لا أستطيع تأكيد التشكيل حتى الآن، لا يزال لدينا بعض الوقت قبل اتخاذ القرار النهائي، لكنني أستطيع القول إن الفريق مستعد ومركز لمباراة الدربي".

وأردف "بالطبع، دوري أبطال أوروبا يمثل أولوية بالنسبة لنا، لكننا نتعامل مع كل مباراة على حدة، ومن المهم الحفاظ على اللاعبين وإدارة دقائق اللعب بشكل جيد كما نفعل دائمًا، لدينا جودة كبيرة في الفريق، وأي لاعب سيشارك سيقدم أداءً رائعًا".

وعن إراحة لامين يامال جناح برشلونة قال: "سنرى كيف سندير الأمر، من الجيد دائمًا أن يبدأ أساسيًا، لكنني لم أحسم قراري بعد، علينا الانتظار حتى الغد، ولم أقرر بعد إذا كان سيبدأ أو لا، وسنرى أيضًا إذا كان البديل المعتاد سيحصل على دقائق".

وعن عودة فرينكي دي يونج لاعب برشلونة قال: "سيكون متاحا غدا وسينضم إلى قائمة المباراة، لكننا سنتعامل معه خطوة بخطوة، سنرى كيف سيشعر بعد التدريب، أنا سعيد بعودته، لكنه على الأرجح سيبدأ من مقاعد البدلاء".

وأتم "جافي لاعب برشلونة هو خيار جيد للبدء أساسيا، لكن علينا أن نتحرك معه خطوة بخطوة، سنرى إذا كان قادرًا على اللعب 90 دقيقة أم لا، لكنه جاهز للمشاركة من البداية".

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 76 وبفارق 7 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ويتواجد إسبانيول في المركز العاشر برصيد 38 نقطة.

برشلونة إسبانيول الدوري الإسباني هانز فليك
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/526942/مؤتمر-فليك-دي-يونج-سيتواجد-في-مواجهة-إسبانيول-ولم-أستقر-على-تشكيل-المباراة