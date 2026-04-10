بايرن ميونيخ يرد على إمكانية انتقال أوليس إلى ريال مدريد

رد نادي بايرن ميونيخ على مدى إمكانية انتقال مايكل أوليس إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ماكس إيبرل المدير الرياضي للنادي البافاري عبر سكاي سبورت: "مايكل أوليس إلى ريال مدريد؟ لا، ببساطة لا توجد أي فرصة لحدوث ذلك، لدينا مشروع طويل الأمد، أوليس يشعر براحة كبيرة هنا".

وانتشرت بعض التقارير الإخبارية في الفترة الماضية التي تفيد بإمكانية دخول ريال مدريد في مفاوضات مع بايرن ميونيخ من أجل ضم الجناح الفرنسي.

وانضم أوليسي إلى بايرن ميونيخ صيف 2024 قادما من كريستال بالاس الإنجليزي مقابل 53 مليون يورو.

وخاض اللاعب مع بايرن ميونيخ الموسم الحالي 41 مباراة مسجلا 16 هدفا وصنع 29 آخرين.

وصنع اللاعب البالغ من العمر 24 عاما هدفا لفريقه أمام ريال مدريد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا.

وفاز بايرن ميونيخ بهدفين مقابل هدف في ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد.