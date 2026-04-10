حوار في الجول - مدرب المجر: سوبوسلاي قائد حقيقي.. وصلاح لا يُعوض داخل الملعب وخارجه

اختص الإيطالي ماركو روسي مدرب منتخب المجر، FilGoal.com لإجراء حوار حصري للحديث عن منتخب المجر وصداقة دومنيك سوبوسلاي ومحمد صلاح في ليفربول.

وجاء نص حوار ماركو روسي مع FilGoal.com كالتالي:

كيف تقيم تجربتك مع المنتخب المجري في الفترة الأخيرة، وما أبرز التحديات التي واجهتها في تطوير الفريق؟

للأسف لم ننجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية التي أقيمت مؤخرا، كان ذلك بمثابة فشل، لكننا الآن ننظر إلى الأمام ونسعى للنهوض من جديد.

نحن نرغب في تقديم بطولة جيدة في دوري الأمم، على أمل الصعود مجددا إلى المستوى الأول، بعد ذلك سننتظر قرعة مجموعات تصفيات كأس أوروبا، ومن الواضح أن هدفنا هو التأهل للمرة الرابعة على التوالي.

ما رأيك في المستوى الذي يقدمه دومينيك سوبوسلاي مع المنتخب المجري؟ وهل تعتقد أنه وصل بالفعل إلى أقصى إمكانياته؟

سوبوسلاي هو القائد، وقدم في أغلب الأحيان أداءً مهما وحاسما، لا يزال شابا، ولذلك لديه هامش كبير للتطور، رغم أن المستوى الذي وصل إليه بالفعل مرتفع جدا.

كيف تقيم أداء دومينيك سوبوسلاي مع ليفربول؟ وما الذي يميزه في الدوري الإنجليزي الممتاز مقارنة بمستواه مع المنتخب؟

أعتقد أنه هذا العام، وبالنظر إلى الأرقام والإحصائيات، يعد سوبوسلاي أحد أكثر اللاعبين تأثيرا وثباتا في الفريق، وعلى صعيد المنتخب، فإن مستواه أكثر من مُرضٍ.

كيف ترى العلاقة والصداقة بين دومينيك سوبوسلاي ومحمد صلاح داخل ليفربول؟ وهل تعتقد أن هذه العلاقة تؤثر إيجابيًا على أداء الفريق؟

عندما يكون اللاعبون من هذا المستوى العالي أصدقاء أيضا كمحمد صلاح وسوبوسلاي، فإن ذلك يعود بفائدة كبيرة على الفريق ويجعلهم يقدمون أفضل ما لديهم.

بعد قرار محمد صلاح مغادرة ليفربول كيف تتوقع أن يتأثر الفريق من الناحية الفنية؟

عادة عندما يكون اللاعب عظيما داخل الملعب، يكون كذلك خارجه، تعويض محمد صلاح سيكون صعبا جدا على ليفربول، سواء داخل الملعب أو خارجه.

هل تنصح سوبوسلاي بالاستمرار مع ليفربول أم بالنظر في الانتقال إلى إسبانيا؟

سوبوسلاي يلعب في ناد عالمي كبير، لذلك فإن تقييم مستقبله يعود إلى ليفربول وإليه شخصيا وإلى وكيله، وبقاءه مع ليفربول بيده بالتأكيد وهو شيء كبير أما رحيله لا علاقة لي بهذا القرار.