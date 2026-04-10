كرة يد – الزمالك يتعادل مع البنك ويقرب الأهلي خطوة من التتويج بلقب الدوري

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 17:15

كتب : FilGoal

الزمالك كرة يد

تعادل الزمالك مع البنك الأهلي بنتيجة 23-23 في الجولة 12 من دوري المحترفين لكرة اليد، وهو ما يقرب الأهلي من التتويج بلقب المسابقة قبل جولتين على النهاية.

وحصد الزمالك نقطتين بفضل تعادله مع البنك الأهلي، وأصبح الفارق بينه وبين الأهلي المتصدر نقطة ونصف.

ويستعد الأهلي حاليا للقاء سبورتنج في نفس الجولة، وفوزه سيعني توسيع الفارق لـ 4 نقاط ونصف وحصد لقب الدوري قبل جولتين على النهاية.

ورفع الزمالك رصيده بفضل التعادل مع 37.5 نقطة وتتبقى له مباراتين منها واحدة ضد الأهلي.

فيما يتصدر الأهلي برصيد 39 نقطة وله 3 مباريات متبقية منها مباراة ضد الزمالك في الجولة الأخيرة.

ويحصل الفائز على 3 نقاط بينما المهزوم على نقطة واحدة وحال التعادل يحصل كل فريق على نقطتين.

ويحتاج الزمالك لأن يتعثر الأهلي في المباريات الـ3 المتبقية بالخسارة مع فوزه على الأهلي في الجولة الأخيرة لخطف لقب الدوري.

أقصى عدد من النقاط يمكن للزمالك أن يصل له هو 43.5، فيما يحتاج الأهلي للفوز في مباراة واحدة ليصل للنقطة 42 ولأن الخسارة تساوي الحصول على نقطة فإنه في حال خسر مباراتين من الـ 3 سيصبح رصيده الإجمالي 44 نقطة وهو ما يعني تتويجه باللقب.

وإذا خسر الأهلي مبارياته الـ 3 المتبقية سيكون أقصى عدد من النقاط يصل له 42 وهو ما سيعني حينها فوز الأبيض باللقب.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.

وتأهل كل فريق بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.

وتوج الأهلي بلقبي السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويحمل الأهلي لقب الدوري 26 مرة وفاز بالدرع في آخر 3 مواسم.

الزمالك كرة يد دوري المحترفين كرة يد كرة يد
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/526937/كرة-يد-الزمالك-يتعادل-مع-البنك-ويقرب-الأهلي-خطوة-من-التتويج-بلقب-الدوري