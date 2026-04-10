مونت كارلو: ديشامب ضمن المرشحين لتدريب ريال مدريد.. و3 نقاط ترجح كفته

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 16:47

كتب : FilGoal

ديديه ديشامب

يتواجد اسم ديديه ديشامب المدير الفني لـ منتخب فرنسا في قائمة المرشحين لتدريب ريال مدريد الموسم المقبل.

وفقا لـ شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإن ديشامب سيرحل عن تدريب منتخب فرنسا وسيحل مكانه زين الدين زيدان خلفا له.

وأوضح التقرير إلى أنه من الصعب أن يستمر ألفارو أربيلوا في منصب المدير الفني لريال مدريد في حال لم يحقق نجاحا ملموسا.

ويدرس ريال مدريد قائمة من المدربين القادرين على قيادة الفريق في الظروف الصعبة بدءا من الموسم المقبل.

وأشار التقرير إلى أن هناك 3 نقاط ترجح كفة الفرنسي لتدريب الملكي.

الأول: قائد بالفطرة بعدما درب موناكو ويوفنتوس ومارسيليا وفرنسا، في نادٍ تعد فيه إدارة الشخصيات بنفس أهمية التكتيكات البحتة، تُشكل هذه ميزة قيمة.

الثاني: يعرف كيف يفوز فقاد موناكو لنهائي دوري أبطال أوروبا 2004 والدوري الفرنسي 2010 مع مارسيليا وأعاد يوفنتوس للدرجة الأولى في 2006 وحقق لقب كأس العالم مع فرنسا في 2018 ووصل لنهائي 2022.

الثالث: تربطه علاقة قوية مع لاعبين فرنسا في ريال مدريد وهم كيليان مبابي وأوريلين تشواميني بالإضافة لإتقانه اللغة الفرنسية.

وأتم التقرير إلى أنه في حال ودع ريال مدريد دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ فإن فرص رحيل أربيلوا ستزداد وسيبدأ النادي البحث عن مدرب جديد.

وسبق أن أعلن ديشامب في يناير 2025 أنه سيرحل عن تدريب الديوك الفرنسية بنهاية المشوار في كأس العالم 2026.

ديشامب تولى تدريب منتخب فرنسا منذ 2012 وخلال 178 مباراة فاز في 115 وتعادل في 35 وخسر 28.

وتوج بلقبي كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021 وحصد فضية يورو 2016 وكأس العالم 2022 والأمم الأوروبية 2025.

ومن جهة ريال مدريد فإن أربيلوا تولى المهمة خلفا لمواطنه تشابي ألونسو، وخلال 19 مباراة فاز في 13 وخسر 6.

ويحتل الملكي المركز الثاني خلف برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني بفارق 7 نقاط، كما خسر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1.

ريال مدريد فرنسا ديديه ديشامب
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526934/مونت-كارلو-ديشامب-ضمن-المرشحين-لتدريب-ريال-مدريد-و3-نقاط-ترجح-كفته