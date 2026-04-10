"كونميبول" يعلن دعمه لـ إنفانتينو للترشح لفترة جديدة في رئاسة فيفا

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 16:16

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو رئيس فيفا - أليخاندرو دومينجيز رئيس كونميبول

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" دعمه لـ جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لإعادة ترشحه.

وكتب أليخاندرو دومينجيز رئيس كونميبول عبر حسابه على إكس: "أعرب مجلس إدارة اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم بالإجماع عن دعمه لإدارة جياني إنفانتينو على رأس فيفا، في ظل احتمال ترشحه لإعادة انتخابه للفترة 2027-2031."

ووجه دومينجيز رسالة إلى إنفانتينو "شكرًا لكم على التزامكم المستمر بتطوير كرة القدم في أمريكا الجنوبية وعلى القيادة التي تروجون لها على المستوى العالمي."

أخبار متعلقة:
وبات اتحاد أمريكا الجنوبية، أول اتحاد يعلن دعمه لـ إنفانتينو علنا لولاية جديدة.

ولم يكشف إنفانتينو، صاحب الـ 56 عاما، بعد موقفه من الترشح لولاية جديدة.

وأعيد انتخاب انفانتينو بالتزكية خلال الفترة الرئاسية من 2019 - 2023.

ومنح إنفانتينو فرصة لاستضافة باراجواي وأوروجواي والأرجنتين لمباراة واحدة في كأس العالم 2030 قبل أن يعود لمكان استضافته الطبيعي في البرتغال وإسبانيا والمغرب.

وبالتالي سيكون كأس العالم 2030 الأضخم في تاريخ فيفا، حيث يقام في 6 دول و3 قارات.

وأكد فيفا تحت قيادة إنفانتينو على التزامه بدراسة الأفكار المطروحة، ومن بينهم اقتراح إجناسيو ألونسو رئيس اتحاد أوروجواي، بتوسيع عدد المنتخبات المشاركة في مونديال 2030 ليصبح 64 منتخبا، احتفالا بمرور 100 عام على استضافة أول بطولة كأس العالم في أوروجواي عام 1930.

ويتولى إنفانتينو رئاسة فيفا منذ عام 2016 خلفا لـ سيب بلاتر

ويحدد فيفا ولاية رئيسه بـ 12 سنة، أي 3 فترات رئاسة، إلا أن لجنة الحوكمة والتدقيق في فيفا أقرت بأن الولاية الأولى لإنفانتينو لم تكمل الـ4 سنوات وإنما استمرت 3 سنوات فقط، وبالتالي يتيح له هذا القرار الترشح لفترة رابعة بعد 2027، ليستمر 15 عاما حتى 2031.

فيفا إنفانتينو كونميبول أليخاندرو دومينجيز
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/526933/كونميبول-يعلن-دعمه-لـ-إنفانتينو-للترشح-لفترة-جديدة-في-رئاسة-فيفا