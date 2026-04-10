خبر في الجول - اتجاه داخل الاتحاد السكندري للتعاقد مع الكوكي أو ميلود

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 15:19

كتب : هاني العوضي

ميلود حمدي

كشف مصدر داخل الاتحاد السكندري، عن هوية المدير الفني القادم لتدريب الفريق.

ورحل تامر مصطفى عن تدريب الفريق، بعد الاتفاق بالتراضي بين المدرب ومجلس إدارة النادي.. طالع التفاصيل بالضغط هنا

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الاتجاه داخل الاتحاد السكندري الآن التعاقد مع مدرب أجنبي لتدريب الفريق."

أخبار متعلقة:
الاتحاد السكندري لـ في الجول: إيقاف القيد بسبب 3500 دولار.. والدفع في أقرب وقت بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات الاتحاد السكندري يوفر حافلات مجانية لنقل جماهيره في مواجهة كهرباء الإسماعيلية

وأوضح المصدر "هناك اتجاه للتعاقد مع الجزائري ميلود حمدي مدرب الإسماعيلي السابق أو التونسي نبيل الكوكي مدرب المصري السابق."

ورحل المدرب الجزائري الفرنسي ميلود حمدي عن تدريب الإسماعيلي يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

ميلود حمدي قاد الإسماعيلي خلال 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 13 مباراة في جميع المسابقات.

أما نبيل الكوكي فرحل عن تدريب المصري الشهر الحالي بعد الخسارة أمام الزمالك برباعية في الجولة الأولى من مجموعة تحديد البطل في الدوري.

وقاد الكوكي فريق المصري في 37 مباراة وفاز في 16 مباراة وتعادل في 13 وخسر في 8 آخرين.

نرشح لكم
قائمة سموحة - غياب بابي بادجي للإيقاف.. وحسام أشرف يقود الهجوم أمام الأهلي الاتحاد السكندري يعلن رحيل تامر مصطفى بادجي: حزين على الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي.. ولن أتوسل للمشاركة في المباريات كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد خالد جلال: كيف يتولى نفس الحكم إدارة مباراتين لـ الإسماعيلي خلال 3 جولات رغم شكواه سالم يبعد المقاولون عن مراكز الهبوط ويزيد أوجاع الإسماعيلي بتروجت ينتصر على زد لأول مرة ويرتقي مركزا في مجموعة تفادي الهبوط بعد التأهل للدوري المصري.. القناة يجدد تعاقد عبد الناصر محمد
"كونميبول" يعلن دعمه لـ إنفانتينو للترشح لفترة جديدة في رئاسة فيفا 17 دقيقة | أمريكا
مؤتمر دي زيربي الأول: سأحاول إضفاء شغفي على اللاعبين.. والأهم تحقيق هدفنا 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"الشخص المناسب".. سباليتي مستمر مع يوفنتوس حتى 2028 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة سموحة - غياب بابي بادجي للإيقاف.. وحسام أشرف يقود الهجوم أمام الأهلي 56 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - اتجاه داخل الاتحاد السكندري للتعاقد مع الكوكي أو ميلود ساعة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يعلن رحيل تامر مصطفى ساعة | الدوري المصري
لم يدرب من قبل في الدوري الإيطالي.. بالديني مدير فني لـ منتخب إيطاليا مؤقتا ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا: أنا غاضب من برناردو سيلفا.. وهذا موقف الرباعي المصاب من مواجهة تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
