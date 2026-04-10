خبر في الجول - اتجاه داخل الاتحاد السكندري للتعاقد مع الكوكي أو ميلود

كشف مصدر داخل الاتحاد السكندري، عن هوية المدير الفني القادم لتدريب الفريق.

ورحل تامر مصطفى عن تدريب الفريق، بعد الاتفاق بالتراضي بين المدرب ومجلس إدارة النادي.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الاتجاه داخل الاتحاد السكندري الآن التعاقد مع مدرب أجنبي لتدريب الفريق."

وأوضح المصدر "هناك اتجاه للتعاقد مع الجزائري ميلود حمدي مدرب الإسماعيلي السابق أو التونسي نبيل الكوكي مدرب المصري السابق."

ورحل المدرب الجزائري الفرنسي ميلود حمدي عن تدريب الإسماعيلي يناير الماضي بعد فسخ التعاقد بالتراضي.

ميلود حمدي قاد الإسماعيلي خلال 19 مباراة، فاز في 4 وتعادل مرتين وخسر 13 مباراة في جميع المسابقات.

أما نبيل الكوكي فرحل عن تدريب المصري الشهر الحالي بعد الخسارة أمام الزمالك برباعية في الجولة الأولى من مجموعة تحديد البطل في الدوري.

وقاد الكوكي فريق المصري في 37 مباراة وفاز في 16 مباراة وتعادل في 13 وخسر في 8 آخرين.