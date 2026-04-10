الاتحاد السكندري يعلن رحيل تامر مصطفى

أعلن الاتحاد السكندري رحيل تامر مصطفى المدير الفني للفريق من منصبه.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، عن قبول اعتذار تامر مصطفى والاتفاق على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وتعادل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل فريق، يوم الخميس، في الجولة الثالثة لحساب مجموعة الهبوط في الدوري.

وأوضح الاتحاد أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.

وجاء في بيان النادي السكندري "تقدم الكابتن تامر مصطفى باعتذار عن الاستمرار في مهام عمله كمدير فني لنادي الاتحاد السكندرى، وذلك عقب مباراة الفريق أمس أمام نادي كهرباء الإسماعيلية."

وأضاف "وافق مجلس إدارة النادي على قبول الاعتذار، وتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد بالتراضي في أجواء من الاحترام والتقدير المتبادل، مع توجيه الشكر للكابتن تامر مصطفى على ما قدمه من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية."

وأتم بيان الاتحاد "يوضح مجلس الإدارة أنه في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق، على أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة."

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في مجموعة الهبوط مبتعدا بفارق 4 نقاط أمام أقرب المراكز المؤدية للهبوط.

وقاد تامر مصطفى الاتحاد في 23 مباراة، حقق الفوز في 6، وتعادل في 8 مباريات، فيما تلقى الخسارة 9 مباريات.