الاتحاد السكندري يعلن رحيل تامر مصطفى

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 14:57

كتب : هاني العوضي

تامر مصطفى - المدير الفني لفريق الاتحاد

أعلن الاتحاد السكندري رحيل تامر مصطفى المدير الفني للفريق من منصبه.

وكشف الاتحاد في بيان رسمي، عن قبول اعتذار تامر مصطفى والاتفاق على إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

وتعادل الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بهدف لكل فريق، يوم الخميس، في الجولة الثالثة لحساب مجموعة الهبوط في الدوري.

أخبار متعلقة:
تامر مصطفى: أبارك للزمالك.. لكن الفريق الأفضل هو من خسر تامر مصطفى لـ في الجول: نخوض مواجهة الزمالك للفوز.. ولدينا حافز الهروب من الهبوط إسلام عادل يكشف لـ في الجول موعد جلسة تامر مصطفى مع محمود علاء

وأوضح الاتحاد أن مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين الإعلان عن المدير الفني الجديد للفريق.

وجاء في بيان النادي السكندري "تقدم الكابتن تامر مصطفى باعتذار عن الاستمرار في مهام عمله كمدير فني لنادي الاتحاد السكندرى، وذلك عقب مباراة الفريق أمس أمام نادي كهرباء الإسماعيلية."

وأضاف "وافق مجلس إدارة النادي على قبول الاعتذار، وتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء التعاقد بالتراضي في أجواء من الاحترام والتقدير المتبادل، مع توجيه الشكر للكابتن تامر مصطفى على ما قدمه من جهد وعطاء خلال الفترة الماضية."

وأتم بيان الاتحاد "يوضح مجلس الإدارة أنه في حالة انعقاد دائم لحين الاستقرار على المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق، على أن يتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة."

ويحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر في مجموعة الهبوط مبتعدا بفارق 4 نقاط أمام أقرب المراكز المؤدية للهبوط.

وقاد تامر مصطفى الاتحاد في 23 مباراة، حقق الفوز في 6، وتعادل في 8 مباريات، فيما تلقى الخسارة 9 مباريات.

قائمة سموحة - غياب بابي بادجي للإيقاف.. وحسام أشرف يقود الهجوم أمام الأهلي خبر في الجول - اتجاه داخل الاتحاد السكندري للتعاقد مع الكوكي أو ميلود بادجي: حزين على الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي.. ولن أتوسل للمشاركة في المباريات كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد خالد جلال: كيف يتولى نفس الحكم إدارة مباراتين لـ الإسماعيلي خلال 3 جولات رغم شكواه سالم يبعد المقاولون عن مراكز الهبوط ويزيد أوجاع الإسماعيلي بتروجت ينتصر على زد لأول مرة ويرتقي مركزا في مجموعة تفادي الهبوط بعد التأهل للدوري المصري.. القناة يجدد تعاقد عبد الناصر محمد
"كونميبول" يعلن دعمه لـ إنفانتينو للترشح لفترة جديدة في رئاسة فيفا 17 دقيقة | أمريكا
مؤتمر دي زيربي الأول: سأحاول إضفاء شغفي على اللاعبين.. والأهم تحقيق هدفنا 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"الشخص المناسب".. سباليتي مستمر مع يوفنتوس حتى 2028 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة سموحة - غياب بابي بادجي للإيقاف.. وحسام أشرف يقود الهجوم أمام الأهلي 56 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - اتجاه داخل الاتحاد السكندري للتعاقد مع الكوكي أو ميلود ساعة | الدوري المصري
الاتحاد السكندري يعلن رحيل تامر مصطفى ساعة | الدوري المصري
لم يدرب من قبل في الدوري الإيطالي.. بالديني مدير فني لـ منتخب إيطاليا مؤقتا ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر جوارديولا: أنا غاضب من برناردو سيلفا.. وهذا موقف الرباعي المصاب من مواجهة تشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
