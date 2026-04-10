قائمة ريال مدريد - استبعاد ألكسندر أرنولد وروديجير وكاريراس أمام جيرونا

استبعد ألفارو أربيلوا 4 لاعبين من قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا.

ويستضيف ريال مدريد منافسه جيرونا ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ولم يتواجد الرباعي ترنت ألكسندر أرنولد، وأنطونيو روديجير، وألفارو كاريراس، وفرانكو ماستانتونو في قائمة الملكي للمباراة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أندري لونين - فران جونزاليس - خافي نافارو

الدفاع: - داني كاربخال - ماركو أسينسيو - خيسوس فورتيا - إيدر ميليتاو - ديفيد ألابا - دين هاوسن - فران جارسيا - فلوريان ميندي

الوسط: تياجو بيتارش - أوريلين تشواميني - فيدي فالفيردي - جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - داني سيبايوس - مانويل أنخيل

الهجوم: براهيم دياز - دانييل يانيز بارلا - أردا جولر - فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة بفارق 7 نقاط قبل 8 جولات من نهاية الموسم.