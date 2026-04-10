بايرن ميونيخ يعلن إصابة لينارت كارل

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 13:21

كتب : FilGoal

لينارت كارل - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة لاعبه الشاب لينارت كارل.

وكشف بايرن ميونيخ عبر موقعه الرسمي، عن إصابة كارل بتمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح بايرن أن كارل سيغيب عن الملاعب لفترة محدودة، حسبما أوضح الفحص الذي أجراه الجهاز الطبي في النادي البافاري.

كارل صاحب الـ18 عاما، أحد ناشئي بايرن ميونيخ، وتم تصعيده للفريق الأول مع بداية الموسم الجاري.

ولعب كارل هذا الموسم 36 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف، وصنع 7.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة سانت باولي في الدوري الألماني مساء السبت.

قبل استقبال ريال مدريد في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، على ملعب أليانز أرينا.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز الفريق البافاري بهدفين لهدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني لينارت كارل
بايرن ميونيخ يعلن إصابة لينارت كارل ساعة | الكرة الأوروبية
