بادجي: حزين على الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي.. ولن أتوسل للمشاركة في المباريات

عبر السنغالي أليو بادجي لاعب الأهلي السابق، عن حزنه على الطريقة التي رحل بها عن النادي.

ورحل بادجي عن الأهلي إلى أنقرة جوتشو التركي في يناير 2021، قبل أن ينتقل إلى أميان الفرنسي في صيف 2021.

وقال بادجي في تصريحات لقناة أون سبورت ماكس "حزين على الطريقة التي رحلت بها عن النادي الأهلي."

وأضاف "كنت أود ترك بصمة وكنت على الطريق الصحيح لتحقيق ذلك الهدف، ولكن كان هناك بعض التفاصيل التي منعتني من مواصلة مسيرته معه."

وتابع "جئت في فترة انتشار كورونا ورحل رينيه فايلر، لأعمل تحت قيادة بيتسو موسيماني لفترة قصيرة وأرحل بعدها."

وأردف "لعبت أكثر مع فايلر، وفي بعض الأحيان كنت أحرز الأهداف."

ولعب بادجي مع الأهلي 25 مباراة، سجل 4 أهداف، وقدم 8 تمريرات مساهمات.

وعن علاقته ببيتسو موسيماني، قال "أعمل بشكل محترف واحترمت قرارات المدير الفني، وكنت حاضرًا دائما.. لم أذهب إلى المدرب لأسأله لماذا تفعل ذلك، وأحزنني كثيرًا استبعادي."

وأكمل "لم أتحدث مع أي فرد في الأهلي، لا أحب الكلام الكثير، أبقى في مكاني، لن أتوسل إلى أحدا حتى يشركني في المباريات، تحملت ذلك وتعاملت باحترافية مع هذا الموقف حتى النهاية."

وتوج المهاجم السنغالي مع الأهلي الدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا.

ويلعب بادجي حاليا مع نادي سيفا سبور التركي، ولعب هذا الموسم 21 مباراة سجل خلالهم 4 أهدافـ، وصنع هدفا وحيدا.