مواجهة أوروبية بعد 4 سنوات.. الأرجنتين تخوض وديتين قبل كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الأرجنتيني خوض مباراتين وديتين لمنتخب الأرجنتين قبل كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيخوض منتخب الأرجنتين وديتين في شهر يونيو المقبل ضد الهندوراس وأيسلندا.

وستقام مباراة الأرجنتين ضد الهندوراس يوم 6 يونيو المقبل على ملعب كايل فيلد في تكساس.

فيما ستقام مباراة أبطال العالم ضد أيسلندا يوم 9 من نفس الشهر على ملعب جوردان هاير في ألاباما.

#SelecciónMayor La #Scaloneta afrontará dos compromisos amistosos en la previa de la disputa de la Copa del Mundo 2026: ⚽ Argentina 🇦🇷 - Honduras 🇭🇳 🗓 Sábado 6 de junio 📍 Estadio Kyle Field, Texas ⚽ Argentina 🇦🇷 - Islandia 🇮🇸 🗓 Martes 9 de junio 📍 Jordan Hare Stadium,… pic.twitter.com/fas7fWmxBk — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) April 9, 2026

وستكون مواجهة الأرجنتين ضد أيسلندا هي الأولى للتانجو ضد منتخب أوروبي منذ نهائي كأس العالم 2022 ضد فرنسا في قطر.

وخاض منتخب الأرجنتين آخر 3 مباريات ودية له ضد منتخبات إفريقية أمام أنجولا وموريتانيا وزامبيا.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على أنجولا 2-0 وموريتانيا 2-1 وزامبيا 5-0.

ويستعد منتخب الأرجنتين للدفاع عن نجمته الثالثة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم الجزائر والأردن والنمسا.