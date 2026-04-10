مواجهة أوروبية بعد 4 سنوات.. الأرجنتين تخوض وديتين قبل كأس العالم 2026

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 11:41

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - جوليان ألفاريز - الأرجنتين

أعلن الاتحاد الأرجنتيني خوض مباراتين وديتين لمنتخب الأرجنتين قبل كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وسيخوض منتخب الأرجنتين وديتين في شهر يونيو المقبل ضد الهندوراس وأيسلندا.

وستقام مباراة الأرجنتين ضد الهندوراس يوم 6 يونيو المقبل على ملعب كايل فيلد في تكساس.

فيما ستقام مباراة أبطال العالم ضد أيسلندا يوم 9 من نفس الشهر على ملعب جوردان هاير في ألاباما.

وستكون مواجهة الأرجنتين ضد أيسلندا هي الأولى للتانجو ضد منتخب أوروبي منذ نهائي كأس العالم 2022 ضد فرنسا في قطر.

وخاض منتخب الأرجنتين آخر 3 مباريات ودية له ضد منتخبات إفريقية أمام أنجولا وموريتانيا وزامبيا.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز على أنجولا 2-0 وموريتانيا 2-1 وزامبيا 5-0.

ويستعد منتخب الأرجنتين للدفاع عن نجمته الثالثة في كأس العالم 2026 إذ يتواجد في مجموعة تضم الجزائر والأردن والنمسا.

/articles/526918/مواجهة-أوروبية-بعد-4-سنوات-الأرجنتين-تخوض-وديتين-قبل-كأس-العالم-2026