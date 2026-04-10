ردا على "كادينا سير".. ريال مدريد يكشف حقيقة تعيين مدير رياضي

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 11:26

كتب : FilGoal

شعار ريال مدريد

أوضح نادي ريال مدريد حقيقة تعيين مدير رياضي لهيكله الإداري.

ونشرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية تفكير النادي في إجراء تغييرات إدارية بدءا من الموسم المقبل ومن بينها إعادة منصب المدير الرياضي.

وجاء بيان النادي الملكي

يُعلن نادي ريال مدريد أن المعلومات التي بثها برنامج "إل لارجويرو" على إذاعة "كادينا سير" الليلة الماضية، والتي زعمت أن النادي يُفكّر في إضافة مدير رياضي إلى هيكله، عارية تمامًا عن الصحة.

يُقدّر ريال مدريد عاليًا العمل الذي تقوم به الإدارة الرياضية للنادي، والذي مكّننا من عيش واحدة من أنجح فترات تاريخنا، بما في ذلك تحقيق العديد من الألقاب، من بينها ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال عشر سنوات.

وأشار تقرير الإذاعة الإسبانية إلى أن "لم يُتخذ قرار نهائي بعد، لكنهم يدرسون إعادة هيكلة قد لا تقتصر على الفريق فقط. ووفقا لمصادر متعددة، تدرس وكالة خارجية عوضا عن ريال مدريد ملفات تعريفية لمديرين رياضيين رفيعي المستوى، معظمهم يعملون حاليا، تحسبا لاحتياجهم إلى إعداد ملف مرشحين وإرساله إلى النادي".

وسبق أن تولى بريدراج مياتوفيتش وخورخي فالدانو منصب المدير الرياضي من قبل في ريال مدريد.

وأوضح التقرير إلى أنه "بعد كل هذا الوقت، يدرس ريال مدريد إعادة هذا المنصب لمساعدة الفريق الأول وليكون حلقة الوصل المثالية بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين".

ويتولى حاليا خوسيه أنخل سانشيز منصب المدير العام في النادي، ويتواجد أيضا سانتياجو سولاري وجوني كالافات في مناصب تحت الرئيس فلورنتينو بيريز.

ويستعد ريال مدريد للقاء جيرونا مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وسيحل الملكي ضيفا على بايرن ميونيخ في منتصف الأسبوع في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك بعد أيام من الخسارة ذهابا على ميدانه سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 2-1 من العملاق البافاري.

مؤتمر أربيلوا: تقنية الفيديو لم تحسم كل الشكوك بعد بحثا عن إنجاز لم يتحقق.. فايكانو يقترب خطوة من نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي "خطأ مؤثر".. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد رئيس برشلونة المؤقت: تكرار الأخطاء التحكيمية لم يعد مقبولا دي يونج يشارك في تدريبات برشلونة ويقترب من العودة فليك يكشف سبب استبدال بيدري أمام أتلتيكو مدريد أراوخو: إذا كان هناك فريق قادر تحقيق العودة ضد أتلتيكو مدريد فهو نحن فليك: لا أفهم لماذا لدينا تقنية الفيديو إذا لم نستخدمها
كومو: لا أعرف ما هو مستقبل باز.. وقرأت عن اهتمام نيوكاسل ومانشستر سيتي بـ فابريجاس 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
بادجي: حزين على الطريقة التي رحلت بها عن الأهلي.. ولن أتوسل للمشاركة في المباريات 42 دقيقة | الدوري المصري
مواجهة أوروبية بعد 4 سنوات.. الأرجنتين تخوض وديتين قبل كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
ردا على "كادينا سير".. ريال مدريد يكشف حقيقة تعيين مدير رياضي ساعة | الدوري الإسباني
مؤتمر سلوت عن رحيل روبرتسون واحتجاجات منتظرة ودعم إدارة ليفربول والجماهير ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الجمعة 10 أبريل - الزمالك وريال مدريد وعودة الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس الطائرة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد 11 ساعة | الدوري المصري
موتسيبي بعد لقائه بـ لقجع: نحترم قرار المحكمة.. ومن يملك أدلة على الفساد فليذهب إلى القضاء 12 ساعة | الكرة الإفريقية
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
