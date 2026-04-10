ردا على "كادينا سير".. ريال مدريد يكشف حقيقة تعيين مدير رياضي

أوضح نادي ريال مدريد حقيقة تعيين مدير رياضي لهيكله الإداري.

ونشرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية تفكير النادي في إجراء تغييرات إدارية بدءا من الموسم المقبل ومن بينها إعادة منصب المدير الرياضي.

وجاء بيان النادي الملكي

يُعلن نادي ريال مدريد أن المعلومات التي بثها برنامج "إل لارجويرو" على إذاعة "كادينا سير" الليلة الماضية، والتي زعمت أن النادي يُفكّر في إضافة مدير رياضي إلى هيكله، عارية تمامًا عن الصحة.

يُقدّر ريال مدريد عاليًا العمل الذي تقوم به الإدارة الرياضية للنادي، والذي مكّننا من عيش واحدة من أنجح فترات تاريخنا، بما في ذلك تحقيق العديد من الألقاب، من بينها ستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال عشر سنوات.

وأشار تقرير الإذاعة الإسبانية إلى أن "لم يُتخذ قرار نهائي بعد، لكنهم يدرسون إعادة هيكلة قد لا تقتصر على الفريق فقط. ووفقا لمصادر متعددة، تدرس وكالة خارجية عوضا عن ريال مدريد ملفات تعريفية لمديرين رياضيين رفيعي المستوى، معظمهم يعملون حاليا، تحسبا لاحتياجهم إلى إعداد ملف مرشحين وإرساله إلى النادي".

وسبق أن تولى بريدراج مياتوفيتش وخورخي فالدانو منصب المدير الرياضي من قبل في ريال مدريد.

وأوضح التقرير إلى أنه "بعد كل هذا الوقت، يدرس ريال مدريد إعادة هذا المنصب لمساعدة الفريق الأول وليكون حلقة الوصل المثالية بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين".

ويتولى حاليا خوسيه أنخل سانشيز منصب المدير العام في النادي، ويتواجد أيضا سانتياجو سولاري وجوني كالافات في مناصب تحت الرئيس فلورنتينو بيريز.

ويستعد ريال مدريد للقاء جيرونا مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة 31 من الدوري الإسباني.

وسيحل الملكي ضيفا على بايرن ميونيخ في منتصف الأسبوع في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

يأتي ذلك بعد أيام من الخسارة ذهابا على ميدانه سانتياجو بيرنابيو بنتيجة 2-1 من العملاق البافاري.