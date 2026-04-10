كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 00:56

كتب : FilGoal

محمد علي - سبورتنج لشبونة

تأهل سداسي مصري إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد 2025-26 بتواجد برشلونة الإسباني وسبورتنج لشبونة البرتغالي وفيزبريم المجري.

وساهم تألق محمد علي حارس مرمى سبورتنج لشبونة في قيادة الفريق لربع النهائي رغم الخسارة من فيسلا بلوك البولندي.

وانتصر فيسلا بنتيجة 28-27 لكن سبورتنج تأهله للدور المقبل بفضل فوزه ذهابا في ملعبه 33-29.

وتألق علي في قيادة فريقه لربع النهائي بـ 13 تصدي من أصل 40 تسديدة خلال مشاركته في 56 دقيقة، وبفضل أداء حاز جائزة رجل المباراة.

وأشاد ريكاردو كوستا المدير الفني للشبونة بأداء حارسه قائلا: "محمد علي كان مفتاح هذا الفوز، ويمر بحالة فنية رائعة".

وفي مواجهة مصرية خالصة تأهل فيزبريم المجري على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي لربع النهائي.

وشارك يحيى خالد بقميص باريس سان جيرمان، فيما شارك الرباعي المصري علي زين وأحمد هشام "دودو" وأحمد عادل "دولا" ويحيى الدرع.

وانتهت مباراة الإياب بالتعادل في فرنسا بنتيجة 35-35.

وسجل يحيى خالد بقميص باريس سان جيرمان 9 اهداف وصنع هدفا كثاني أفضل هدافي فريقه في اللقاء.

في المقابل سجل دودو 6 أهداف ويليه الدرع بـ 5 أهداف وعلي زين بـ 4 أهداف ودولا هدفا وحيدا.

وكان فيزبريم قد فاز ذهابا على ملعبه بنتيجة 32-24 واستطاع إيابا الحفاظ على تفوقه دون خسارة.

وحسم برشلونة تأهله لربع النهائي مباشرة بتصدره ترتيب المجموعة الثانية.

ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد

فوخس برلين الألماني × فيزبريم المجري

برشلونة الإسباني × نانت الفرنسي

ألبورج الدنماركي × سبورتنج لشبونة البرتغالي

ماجديبورج الألماني × سيجيد المجري

وستقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 29-30 أبريل، فيما ستقام مباريات الإياب يومي 6-7 مايو المقبل.

وتستضيف مدينة كولن الألمانية مرحلتي نصف النهائي والنهائي يومي 13 و14 يونيو المقبل,

وسيتواجد محمد علي مع لشبونة وعلي زين ودولا ودودو ويحيى الدرع مع فيزبريم فيما سيلعب سيف الدرع مع برشلونة.

وحصد ماجديبورج لقب النسخة الماضية بالفوز على فوخس برلين في نهائي ألماني خالص.

