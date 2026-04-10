كوكا شارك كبديل.. الاتفاق يسقط أمام الرياض بهدف قاتل في الدوري السعودي

سقط الاتفاق أمام الرياض بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مواجهات الأسبوع الـ28 من الدوري السعودي.

ورغم تقدم الاتفاق صاحب الأرض بثنائية في البداية، إلا أن الرياض نجح في تحقيق العودة والفوز بالمباراة.

وشارك أحمد حسن كوكا مهاجم الاتفاق كبديل في الدقيقة 69، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 وقتها.

تقدم جورجينيو فينالدوم للاتفاق في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة.

وأضاف خالد عيسى الغنام الهدف الثاني للاتفاق في الدقيقة 33.

وقلص لياندرو أنتونيس النتيجة للرياض بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 38 لينتهي الشوط الأول بتقدم الاتفاق 2-1.

وفي الشوط الثاني، نجح الرياض في التعادل عن طريق لياندرو أنتونيس مجددا في الدقيقة 54.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع سجل مامادو سيلا ديالو هدف الفوز القاتل للرياض.

ونجح الرياض لأول مرة في الفوز بمباراة تأخر فيها بهدفين، منذ صعوده إلى الدوري السعودي عام 2023.

وبتلك النتيجة توقف رصيد الاتفاق عند 42 نقطة في المركز السابع.

فيما رفع الرياض رصيده إلى 23 نقطة في المركز الـ 15 معادلا نقاط ضمك الذي يسبقه بفارق الأهداف، في صراع البقاء بالدوري السعودي.