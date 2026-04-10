اسكواش - تأهل تاريخي لـ زكريا ونهاية سلسلة عسل.. ونهائي مصري خالص في السيدات

الجمعة، 10 أبريل 2026 - 00:22

كتب : محمد سمير

محمد زكريا - اسكواش

تأهل محمد زكريا وهانيا الحمامي ونور الشربيني لنهائي بطولة الجونة للاسكواش 2026.

وتستضيف مدينة الجونة بطولة الجونة الدولية في الفترة من 4 إلى 10 أبريل الجاري، والتي تعتبر واحدة من البطولات الكبرى في الموسم.

ويتنافس 64 لاعبا ولاعبة من 24 دولة على جوائز مالية تصل إلى 410 ألف دولار.

أخبار متعلقة:
اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا اسكواش - ثلاثي مصري جديد ينضم إلى نصف نهائي بطولة الجونة اسكواش - مصطفى عسل وهانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة الجونة المفتوحة

وواصل محمد زكريا كتابة التاريخ بالتأهل لنهائي أول بطولة كبرى في مسيرته.

ويعد زكريا أصغر لاعب يصل إلى نهائي بطولة كبرى للرجال في الاسكواش خلال آخر 20 عاما.

وتفوق زكريا بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط على يوسف إبراهيم لاعب وادي دجلة.

وجاءت نتائج الأشواط: 1109 و11-7 و9-11 و11-7 في لقاء استمر 66 دقيقة.

وخسر مصطفى عسل فرصة الدفاع عن لقبه بالخسارة من البيروفي دييجو إلياس بنتيجة 3-2 في مباراة استغرقت ساعة ونصف.

ولأول مرة يتعرض عسل للخسارة بعد 27 انتصار متتالي.

وجاءت نتائج الأشواط: 11-6 و2-11 و9-11 و11-8 و11-8.

وفي منافسات السيدات انتصرت هانيا الحمامي على أمينة عرفي بنتيجة 3-0.

وتفوقت هانيا بنتائج أشواط 11-8 و11-7 و11-6.

وعقب اللقاء صرّحت هانيا للاتحاد الدولي للاسكواش: "أنا سعيدة حقا. أردت فقط أن آتي إلى هنا وأريها لماذا أنا المصنفة الأولى عالميا والمستويات التي يجب أن تقدمها لتكون في القمة، إنها متلهفة جداً للوصول إلى القمة، لكن سيتعين عليها أن تستحق الفوز عليّ".

وتأهلت نور الشربيني إلى نهائي بطولة الجونة بالفوز على الأمريكية أوليفيا ويفر التي انسحبت بسبب الإصابة.

وتفوقت نور في أول شوط بنتيجة 11-2 وفي الثاني تعرضت الأمريكية للإصابة في القدم اليسرى، ولم تستطع استكمال اللقاء لتتأهل نور مباشرة إلى النهائي.

مواعيد النهائي

هانيا الحمامي × نور الشربيني

في السابعة والنصف مساءً من الجمعة 10 أبريل

دييجو إلياس × محمد زكريا

في الثامنة والربع مساءً من الجمعة 10 أبريل

وتوج الثنائي مصطفى عسل ونوران جوهر بلقب الموسم الماضي من بطولة الجونة.

وتغيب نوران جوهر عن نسخة الموسم الحالي بسبب ظروف الحمل.

نرشح لكم
تنس طاولة - مريم الهضيبي تتوج بلقب بطولة شمال إفريقيا تنس - أول أولمبي مصري في اللعبة.. اعتزال محمد صفوت اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا اسكواش - ثلاثي مصري جديد ينضم إلى نصف نهائي بطولة الجونة اسكواش - مصطفى عسل وهانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة الجونة المفتوحة كرة يد – الزمالك يهزم سبورتنج ويستمر في ملاحقة الأهلي كرة يد – الأهلي يهزم سموحة ويقترب من حسم لقب الدوري قبل 3 جولات من النهاية
أخر الأخبار
كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد 2 ساعة | الدوري المصري
موتسيبي بعد لقائه بـ لقجع: نحترم قرار المحكمة.. ومن يملك أدلة على الفساد فليذهب إلى القضاء 2 ساعة | الكرة الإفريقية
كوكا شارك كبديل.. الاتفاق يسقط أمام الرياض بهدف قاتل في الدوري السعودي 3 ساعة | سعودي في الجول
اسكواش - تأهل تاريخي لـ زكريا ونهاية سلسلة عسل.. ونهائي مصري خالص في السيدات 3 ساعة | رياضات أخرى
خالد جلال: كيف يتولى نفس الحكم إدارة مباراتين لـ الإسماعيلي خلال 3 جولات رغم شكواه 3 ساعة | الدوري المصري
صلاح مودعا روبرتسون: أسطورة.. ومتأكد أننا سنلتقي مجددا 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
الحلم يقترب.. كريستال بالاس يضع قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر بثلاثية أمام فيورنتينا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثلتيك: سينسيناتي يبدأ مفاوضات ضم نيمار 3 ساعة | ميركاتو
