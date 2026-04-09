ذا أثلتيك: سينسيناتي يبدأ مفاوضات ضم نيمار

الخميس، 09 أبريل 2026 - 23:40

كتب : FilGoal

بدأ نادي سينسيناتي الأمريكي في مفاوضاته لضم البرازيلي نيمار.

وكشفت شبكة ذا أثلتيك، أن مفاوضات انضمام نيمار للدوري الأمريكي لا تزال في مراحلها الأولى.

وأوضحت "يجري النادي حاليًا تقييمًا لمدى اهتمام نيمار ومتطلباته، بالإضافة إلى مناقشات داخلية حول جدوى التعاقد مع هذا النجم العالمي."

ويرى النادي أن قوته المالية ومرافقه الحديثة ستكون عوامل جذب لنجم بحجم نيمار، بحسب ذا أثلتيك.

ويرتبط نيمار بعقد مع سانتوس البرازيلي، النادي الذي نشأ فيه، حتى نهاية عام 2026.

وكان نادي شيكاغو فاير، قد أجرى مفاوضات مع نيمار بعد رحيله عن الهلال عام 2025، ولكنه في النهاية اختار الانتقال إلى سانتوس بعقد قصير الأجل قبل تجديده لموسم إضافي.

وساهم نيمار في إنقاذ سانتوس من الهبوط الموسم الماضي، بعدما سجل نيمار 11 هدفا وصنع 4 أهداف.

أما هذا الموسم فسجل نيمار 3 أهداف، وصنع هدفين في أول 4 مباريات في الدوري.

ويأمل نيمار في إثبات جاهزيته للانضمام لقائمة البرازيل تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي، من أجل المشاركة في كأس العالم يونيو المقبل.

وعبر نيمار عن حزنه لعدم الانضمام لقائمة البرازيل.

وقال لقناة ESPN البرازيلية: "أشعر بالحزن والاستياء لعدم اختياري، لكن تركيزنا لا يزال كما هو، يومًا بعد يوم، وتدريبًا بعد تدريب، ومباراة بعد مباراة، سنحقق هدفنا. ما زال هناك إعلان أخير عن قائمة الفريق، والحلم ما زال قائمًا."

وكشفت ذا أثلتيك عن عوامل قد تفسد صفقة انضمام نيمار لسينسيناتي، حيث لا يملك النادي مركزا شاغرًا.

وارتبط كيفن دينكي لاعب الفريق بالانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية.

ونجح الدوري الأمريكي في استقطاب عدد من النجوم أبرزهم ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، وماركو رويس (لوس أنجلوس جالاكسي)، وهوجو لوريس (لوس أنجلوس إف سي)، وتوماس مولر (فانكوفر)، وويلفريد زاها (شارلوت)، وسون هيونج مين (لوس أنجلوس إف سي)، رودريجو دي بول (ميامي)، وخاميس روديجيز (مينيسوتا)، وتيمو فيرنر (سان خوسيه)، وأنطوان جريزمان (أورلاندو سيتي).

ويأمل الدوري الأمريكي في زيادة عدد نجومه قبل مفاوضات حقوق البث التليفزيوني، حيث ينتهي عقد الدوري الحالي مع شركة آبل بنهاية موسم 2028 - 2028.

