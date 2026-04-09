الحلم يقترب.. كريستال بالاس يضع قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر بثلاثية أمام فيورنتينا

الخميس، 09 أبريل 2026 - 23:48

كتب : عبد الرحمن شريف

وضع كريستال بالاس قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بتحقيقه انتصار كبير أمام فيورنتينا بتيجة 3-0 في ذهاب ربع النهائي.

وسجل ثلاثية كريستال بالاس كل من جان فيليب ماتيتا، وتيريك ميتشل، وإسماعيلا سار.

وستقام مباراة العودة الخميس المقبل على ملعب أرتيميو فرانكي معقل فيورنتينا.

وخسر فريق فيورنتينا مباراة في دوري المؤتمر الأوروبي بفارق ثلاثة أهداف على الأقل للمرة الأولى منذ 15 سبتمبر 2022 0-3 في دور المجموعات أمام إسطنبول باشاك شهير، ولم يحدث ذلك في الأدوار الإقصائية لبطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منذ 25 فبراير 2016 0-3 أمام توتنام.

سجل الفرنسي ماتيتا أولا في الدقيقة 24 من علامة الجزاء ليتقدم بالنتيجة أولا لكريستال بالاس.

وعزز ميتشل تقدم كريستال بالاس بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بـ12 دقيقة بعد فاصل من التمريرات المميزة وانتهت في شباك فيورنتينا.

وأكد إسماعيلا سار انتصار كريستال بالاس بالهدف الثالث في الدقيقة 90 برأسية مميزة سكنت شباك فيورنتينا.

ليحقق الفريق اللندني انتصارا هاما في الذهاب قبل الحسم في إيطاليا للتأهل للمرة الأولى إلى نصف نهائي المؤتمر الأوروبي.

