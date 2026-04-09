الدوري الأوروبي.. أستون فيلا وفرايبورج يقتربان من نصف النهائي.. وتعادل مثير بين بورتو ونوتنجهام

الخميس، 09 أبريل 2026 - 23:29

كتب : FilGoal

وضع أستون فيلا الإنجليزي قدما في نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي بعد الفوز خارج أرضه على حساب بولونيا الإيطالي.

وفاز أستون فيلا بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ريناتو دالارا" في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل إزري كونسا الهدف الأول في الدقيقة 44 لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف.

وفي الشوط الثاني، أضاف أولي واتكينز الهدف الثاني لأستون فيلا في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة الـ 90 نجح جوناثان روي لاعب بولونيا في تقليص الفارق بعدما سجل هدفا رائعا من تسديدة في الزاوية البعيدة.

وبينما تتجه المباراة إلى نهايتها، نجح واتكينز مجددا في هز شباك خصمه بعدما سجل الهدف الثالث لأستون فيلا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من سيلتا فيجو الإسباني ضد فرايبورج الألماني في نصف النهائي.

وحقق فرايبورج الألماني فوزًا كبيرًا على أرضه بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب.

سجل ثلاثية فرايبورج فينشينزو جريفو في الدقيقة 10، ثم أضاف جان نيكلاس الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وشهدت الدقيقة 78 الهدف الثالث للفريق الألماني عن طريق ماتياس جينتر لتنتهي المباراة بثلاثية.

وفي مباراة أخرى بربع النهائي، عاد نوتنجهام فورست الإنجليزي بتعادل أمام بورتو البرتغالي في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب دراجاو.

تقدم لبورتو وليام جوميز في الدقيقة 11، قبل أن يأتي الرد سريعا من مارتيم فيرنانديز في الدقيقة 13.

وسجل إيجور تياجو هدفا ثانيا لنوتنجهام في الدقيقة 66، ولكن ألغاه الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو.

ويلتقي الفائز من نوتنجهام وبورتو أمام الفائز من سبورتنج براجا ضد ريال بيتيس، والتي انتهت مواجهة الذهاب بينهما بالتعادل 1-1 في المباراة التي أقيمت بالبرتغال.

وتقام مباريات الإياب يوم الخميس المقبل لتحديد المتأهلين إلى نصف النهائي.

