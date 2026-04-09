مؤتمر أربيلوا: تقنية الفيديو لم تحسم كل الشكوك بعد

الخميس، 09 أبريل 2026 - 23:10

كتب : FilGoal

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على ضرورة تحقيق الانتصار في مباراة جيرونا غدا الجمعة في الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة جيرونا في إطار الجولة 31 في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام التاسعة مساء الجمعة.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نتطلع بشدة للعودة للمنافسة، خاصة على أرضنا وأمام جماهيرنا، هدفنا ليس فقط الفوز بالنقاط الثلاث، بل تقديم مباراة رائعة كفريق واحد، غدا أريد الفوز، أعتقد أنني سأضع أفضل تشكيل ممكن، وسأخوض المباراة بتشكيل يهدف إلى الفوز."

أخبار متعلقة:
أربيلوا: مازلنا في المنافسة.. وهذا ما يجب تغييره الأسبوع المقبل أمام بايرن مؤتمر أربيلوا: ريال مدريد لديه سيناريو واحد.. ولست بحاجة لتحذير اللاعبين قبل مواجهة بايرن مؤتمر أربيلوا: سنخوض 8 نهائيات على اللقب.. ولا أهتم بمباراة برشلونة أمام أتلتيكو مؤتمر أربيلوا: إسبانيا ليست عنصرية.. وما يقال عن مبابي غير صحيح

وواصل "نحن بحاجة لأن يشعر لاعبو ريال مدريد في مباراة الغد أنهم مطالبون بالتألق وتقديم أداء رائع، سواء كانت مباراة في الليجا أو ربع نهائي أبطال اوروبا، الرغبة في تقديم أفضل أداء هو ما يميز الفريق".

وعن التزام كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد قال: "ليس فقط مبابي، أريد لاعبين يرغبون في أن يكونوا ملتزمين ويظهروا أفضل ما لديهم من أجل الفريق، الموهبة وحدها لا تكفي، ما يهم هو الالتزام، المجهود، والتصميم على تقديم أفضل نسخة منك يوميا".

وأردف "اللاعبون متحمسون جدا لمباراة الغد، يريدون تقديم أفضل أداء للجماهير ولأنفسهم، كل مباراة مهمة، وسنقاتل حتى النهاية لتحقيق الفوز، وأهم شيء الآن هو التركيز على مباراة الغد مع جماهيرنا، لتقديم أفضل أداء ممكن، وبعدها سنتجه للتحضير لمواجهة بايرن، هذا هو الهدف الوحيد."

وعن صافرات استهجان جماهير البرنابيو قال: "أرى أنها جزء من متطلبات جماهير ريال مدريد، وهذا طبيعي، الأهم هو دعمهم للفريق، وهو ما يشعرنا دائما بالقوة ومواصلة تحقيق الانتصارات".

واختتم حديثه عن التحكيم في إسبانيا وقال: "لا يرتبط الأمر بمجرد الثقة أو عدم الثقة بالحكام، لكن هناك شكوك حول بعض القرارات، حتى مع تقنية الفيديو علينا التركيز على عملنا والتحضير للمباريات المقبلة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة ويبتعد عن برشلونة المتصدر بفارق 7 نقاط، ويتواجد جيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

نرشح لكم
مؤتمر فليك: فارق الـ 9 نقاط عن ريال مدريد جيد لكنه لم يحسم الدوري توريس: لم نحسم الدوري رغم الفوز بالدربي يامال يزين الدربي ضد إسبانيول ويوسع الفارق مع ريال مدريد انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (4)-(1) إسبانيول.. الدوري يقترب تشكيل برشلونة - جافي يبدأ أساسيا لأول مرة هذا الموسم ضد إسبانيول قائمة برشلونة - عودة دي يونج.. واستمرار غياب رافينيا ضد إسبانيول موندو ديبورتيفو: برشلونة قدم عرضا لتجديد عقد ليفاندوفسكي مؤتمر أربيلوا: يمكن رؤية عرقلة مبابي ركلة جزاء من القمر
أوسكار رويز: الأهلي لا يستحق ركلة جزاء ضد سيراميكا.. وسنعلن كل شيء بعد جلسة الاستماع 5 دقيقة | الدوري المصري
محامي رمضان صبحي: قرار المحكمة الفيدرالية يدعو للتفاؤل.. وحالة يعود فيها لخوض المباريات 11 دقيقة | الدوري المصري
الجيش الملكي يضع قدما في نهائي أبطال إفريقيا بالفوز على نهضة بركان 23 دقيقة | الكرة الإفريقية
عودة مصطفى محمد للمشاركة في تعادل نانت مع أوكسير 25 دقيقة | الكرة الأوروبية
طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة بنشرقي أمام سموحة 31 دقيقة | الدوري المصري
6 تمريرات حاسمة.. محمد هاني يصل لأفضل مواسمه في صناعة الأهداف مع الأهلي 46 دقيقة | الدوري المصري
سلوت: صلاح وضعنا في موقف مريح نسبيا بهدفه في فولام 48 دقيقة | الكرة الأوروبية
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تغريم الجهاز الفني واللاعبين.. وعقوبة مغلطة على مروان حمدي 58 دقيقة | الكرة المصرية
1 انتهت في نهائي كأس مصر للطائرة - الأهلي (3)-(2) الزمالك.. البطولة حمراء 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
