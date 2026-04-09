مؤتمر أربيلوا: تقنية الفيديو لم تحسم كل الشكوك بعد

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على ضرورة تحقيق الانتصار في مباراة جيرونا غدا الجمعة في الدوري الإسباني.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة جيرونا في إطار الجولة 31 في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو في تمام التاسعة مساء الجمعة.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نتطلع بشدة للعودة للمنافسة، خاصة على أرضنا وأمام جماهيرنا، هدفنا ليس فقط الفوز بالنقاط الثلاث، بل تقديم مباراة رائعة كفريق واحد، غدا أريد الفوز، أعتقد أنني سأضع أفضل تشكيل ممكن، وسأخوض المباراة بتشكيل يهدف إلى الفوز."

وواصل "نحن بحاجة لأن يشعر لاعبو ريال مدريد في مباراة الغد أنهم مطالبون بالتألق وتقديم أداء رائع، سواء كانت مباراة في الليجا أو ربع نهائي أبطال اوروبا، الرغبة في تقديم أفضل أداء هو ما يميز الفريق".

وعن التزام كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد قال: "ليس فقط مبابي، أريد لاعبين يرغبون في أن يكونوا ملتزمين ويظهروا أفضل ما لديهم من أجل الفريق، الموهبة وحدها لا تكفي، ما يهم هو الالتزام، المجهود، والتصميم على تقديم أفضل نسخة منك يوميا".

وأردف "اللاعبون متحمسون جدا لمباراة الغد، يريدون تقديم أفضل أداء للجماهير ولأنفسهم، كل مباراة مهمة، وسنقاتل حتى النهاية لتحقيق الفوز، وأهم شيء الآن هو التركيز على مباراة الغد مع جماهيرنا، لتقديم أفضل أداء ممكن، وبعدها سنتجه للتحضير لمواجهة بايرن، هذا هو الهدف الوحيد."

وعن صافرات استهجان جماهير البرنابيو قال: "أرى أنها جزء من متطلبات جماهير ريال مدريد، وهذا طبيعي، الأهم هو دعمهم للفريق، وهو ما يشعرنا دائما بالقوة ومواصلة تحقيق الانتصارات".

واختتم حديثه عن التحكيم في إسبانيا وقال: "لا يرتبط الأمر بمجرد الثقة أو عدم الثقة بالحكام، لكن هناك شكوك حول بعض القرارات، حتى مع تقنية الفيديو علينا التركيز على عملنا والتحضير للمباريات المقبلة".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة ويبتعد عن برشلونة المتصدر بفارق 7 نقاط، ويتواجد جيرونا في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.