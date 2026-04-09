بتروجت ينتصر على زد لأول مرة ويرتقي مركزا في مجموعة تفادي الهبوط

حقق بتروجت الفوز على زد في الجولة الثالثة من مرحلة تفادي الهبوط للدوري المصري في لقاء أقيم على استاد بتروسبورت بنتيجة 2-1.

ولأول مرة يفوز بتروجت على زد في الدوري المصري بعد انتصار سابق لزد وتعادل.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الثاني تحصل بتروجت على ركلة جزاء مبكرا، انبرى لها أدهم حامد وسجل هدف التقدم في الدقيقة 50.

هدف هو العاشر لأدهم حامد هذا الموسم في جميع المسابقات والسادس في الدوري المصري للاعب الوسط.

وسرعان ما أدرك زد التعادل عن طريق عبد الرحمن البانوبي بتسديدة من متابعة لكرة ارتدت من الحارس في الدقيقة 56.

وخطف رشيد أحمد في الدقيقة 64 هدف الفوز لبتروجت ورفض الاحتفال بهدفه أمام فريقه السابق.

وانتظر الفريقان ما يقارب 3 دقائق للتأكد من صحة الهدف، وأيدت تقنية الفيديو القرار لتصبح النتيجة 2-1.

الفوز رفع رصيد بتروجت لـ 30 نقطة في المركز الـ 11، فيما ظل زد في المركز التاسع برصيد 33 نقطة.