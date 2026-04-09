بحثا عن إنجاز لم يتحقق.. فايكانو يقترب خطوة من نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

الخميس، 09 أبريل 2026 - 21:57

كتب : عبد الرحمن شريف

إلياس أخوماش - رايو فايكانو

وضع رايو فايكانو قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بتحقيقه انتصار كبير أمام آيك أثينا اليوناني بتيجة 3-0 في ذهاب ربع النهائي.

وسجل ثلاثية رايو فايكانو كل من: إلياس أخوماش، وأوناي لوبيز، وإيزي بالازون.

وستقام مباراة العودة الخميس المقبل على ملعب أولين أرينا معقل آيك أثينا.

أخبار متعلقة:
وشارك رايو فايكانو مرة واحدة في البطولات القارية عام 2001 وغادر من الدور ربع النهائي في كأس الاتحاد الأوروبي على يد ديبورتيفو ألافيس، ويبحث عن تخطى هذه المرحلة الموسم الحالي لأول مرة في تاريخه.

سجل المغربي إلياس أخوماش أولا في الدقيقة 2 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من ألفارو جارسيا.

وعزز تقدم رايو أوناي لوبيز بالهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول في الدقيقة 45+2.

وأكد إيزي بالازون انتصار رايو فايكانو بالهدف الثالث قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وينتظر رايو فايكانو مباراة العودة يوم الخميس المقبل في اليونان لتأكيد تأهله إلى الدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخ النادي العاصمي.

رايو فايكانو آيك أثينا
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/526898/بحثا-عن-إنجاز-لم-يتحقق-فايكانو-يقترب-خطوة-من-نصف-نهائي-دوري-المؤتمر-الأوروبي