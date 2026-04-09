بينهم القمة.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي مع الأهلي

الخميس، 09 أبريل 2026 - 21:25

كتب : FilGoal

محمد الشناوي

يغيب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، عن المباريات الأربع المقبلة في بطولة الدوري.

وقررت رابطة الأندية إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه بسبب الاعتداء على الحكم عقب مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

وحصل الشناوي على بطاقة صفراء، تلتها البطاقة الثانية ليتم طرده عقب نهاية المباراة.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الأهلي يقرر الطعن على قرارات إيقاف الشناوي ووليد صلاح الدين إيقاف الشناوي ووليد صلاح.. وغرامة على الأهلي وسيراميكا كما كشف في الجول.. الأهلي يشكو محمود وفا بسبب الشناوي والشحات وتريزيجيه

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ويغيب الشناوي عن المباريات الأربع المقبلة في الدوري، وهي كالتالي:

الجولة الثانية أمام سموحة.. يوم 11 إبريل

الجولة الرابعة أمام بيراميدز.. يوم 27 إبريل

الجولة الخامسة أمام الزمالك.. يوم 1 مايو

الجولة السادسة أمام إنبي.. يوم 5 مايو

ويعود الشناوي للتواجد في قائمة فريقه أمام المصري في الجولة السابعة لمرحلة البطولة في ختام الدوري يوم 15 مايو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، ويسبقه بيراميدز بـ 43 نقطة، والزمالك 46 نقطة.

الأهلي الدوري المصري محمد الشناوي
نرشح لكم
بعد التأهل للدوري المصري.. القناة يجدد تعاقد عبد الناصر محمد "اختيارهم يعكس تطور منظومة التحكيم".. هاني أبو ريدة يهنئ طاقم الحكام المصري في كأس العالم رأسية إيبوكا لا تكفي.. كهرباء الإسماعيلية يخطف نقطة من الاتحاد مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتحاد الكرة حدد موعد جلسة الاستماع لما دار بين الحكام في لقاء سيراميكا خبر في الجول - الأهلي يقرر الطعن على قرارات إيقاف الشناوي ووليد صلاح الدين إيقاف الشناوي ووليد صلاح.. وغرامة على الأهلي وسيراميكا محارب يقود طلائع الجيش للفوز الأول بمرحلة تفادي الهبوط أمام البنك الأهلي نقابة الإعلاميين تعلن إيقاف أسامة حسني وإحالته للتحقيق
أخر الأخبار
بعد التأهل للدوري المصري.. القناة يجدد تعاقد عبد الناصر محمد 34 ثاتيه | الدوري المصري
"ربما يحتاج إلى جراحة".. توتنام يعلن تعرض محمد قدوس لانتكاسة في إصابته 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بينهم القمة.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي مع الأهلي 12 دقيقة | الدوري المصري
"اختيارهم يعكس تطور منظومة التحكيم".. هاني أبو ريدة يهنئ طاقم الحكام المصري في كأس العالم 19 دقيقة | الدوري المصري
تنس طاولة - مريم الهضيبي تتوج بلقب بطولة شمال إفريقيا 44 دقيقة | رياضات أخرى
تنس - أول أولمبي مصري في اللعبة.. اعتزال محمد صفوت ساعة | رياضات أخرى
رأسية إيبوكا لا تكفي.. كهرباء الإسماعيلية يخطف نقطة من الاتحاد ساعة | الدوري المصري
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتحاد الكرة حدد موعد جلسة الاستماع لما دار بين الحكام في لقاء سيراميكا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/526897/بينهم-القمة-تعرف-على-المباريات-التي-سيغيب-عنها-الشناوي-مع-الأهلي