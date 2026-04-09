بينهم القمة.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي مع الأهلي

يغيب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، عن المباريات الأربع المقبلة في بطولة الدوري.

وقررت رابطة الأندية إيقاف الشناوي 4 مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه بسبب الاعتداء على الحكم عقب مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.

وحصل الشناوي على بطاقة صفراء، تلتها البطاقة الثانية ليتم طرده عقب نهاية المباراة.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ويغيب الشناوي عن المباريات الأربع المقبلة في الدوري، وهي كالتالي:

الجولة الثانية أمام سموحة.. يوم 11 إبريل

الجولة الرابعة أمام بيراميدز.. يوم 27 إبريل

الجولة الخامسة أمام الزمالك.. يوم 1 مايو

الجولة السادسة أمام إنبي.. يوم 5 مايو

ويعود الشناوي للتواجد في قائمة فريقه أمام المصري في الجولة السابعة لمرحلة البطولة في ختام الدوري يوم 15 مايو.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 41 نقطة، ويسبقه بيراميدز بـ 43 نقطة، والزمالك 46 نقطة.