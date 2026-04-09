"اختيارهم يعكس تطور منظومة التحكيم".. هاني أبو ريدة يهنئ طاقم الحكام المصري في كأس العالم

الخميس، 09 أبريل 2026 - 21:18

كتب : Filgoal Team

هاني أبو ريدة

هنأ هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، طاقم التحكيم المصري اختياره لإدارة مباريات كأس العالم.

وأعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، قائمة الحكام الذين سيديرون نهائيات بطولة كأس العالم 2026 بتواجد طاقم تحكيم مصري كامل لأول مرة في تاريخ التحكيم المصري.

وجاء الطاقم كالتالي: أمين عمر حكماً للساحة، والمساعدان، محمود أبوالرجال وأحمد حسام طه، ومحمود عاشور حكماً لتقنية الفيديو.

وقدم أبو ريدة التهنئة للرباعي عبر حساب اتحاد الكرة الرسمي "يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن هذا الاختيار التاريخي لطاقم مصري كامل لأول مرة في كأس العالم، يعكس التطور الملحوظ لمنظومة التحكيم المصري."

وأتم بيان اتحاد الكرة "يعرب أبو ريدة عن خالص أمنياته للحكام المصريين ومنتخب مصر الأول لكرة القدم بالتوفيق والسداد في هذه النسخة الاستثنائية والمميزة من أكبر حدث كروي في العالم."

وتنطلق منافسات البطولة في 11 يونيو المقبل، وتستمر حتى 19 يوليو ، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ المحفل العالمي.

ويشارك منتخب مصر في البطولة التي تستضيفها 3 دول هي: كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة رفقة: بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.

