تنس طاولة - مريم الهضيبي تتوج بلقب بطولة شمال إفريقيا

الخميس، 09 أبريل 2026 - 20:53

كتب : رضا السنباطي

التوأم مريم ومروة الهضيبي - تنس طاولة

فازت مريم الهضيبي لاعبة بتروجت بلقب بطولة شمال إفريقيا لتنس الطاولة.

وفازت مريم في لقاء مصري على مواطنتها هند فتحي بنتيجة أربعة أشواط دون رد.

ويعد هذا التتويج هو الثاني على التوالي للهضيبي في بطولة شمال إفريقيا، ليضاف إلى سجل إنجازاتها المميزة

واستهلت مريم مشوارها في البطولة بقوة، حيث تصدرت مجموعتها بالفوز على بطلات الجزائر وليبيا.

وتخطت بطلة تونس في ربع النهائي، ثم حققت فوزا صعبا في نصف النهائي على فريدة بدوي بنتيجة 4-3، لتتأهل إلى النهائي وتحسم اللقب.

يذكر أن بتروجت شارك في البطولة المؤهلة لبطولة إفريقيا بـ 4 لاعبين هم: عمر بدير وعبد الرحمن حجاج وفرح عبد العزيز ومريم الهضيبي.

نرشح لكم
تنس - أول أولمبي مصري في اللعبة.. اعتزال محمد صفوت اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا اسكواش - ثلاثي مصري جديد ينضم إلى نصف نهائي بطولة الجونة اسكواش - مصطفى عسل وهانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة الجونة المفتوحة كرة يد – الزمالك يهزم سبورتنج ويستمر في ملاحقة الأهلي كرة يد – الأهلي يهزم سموحة ويقترب من حسم لقب الدوري قبل 3 جولات من النهاية كرة طائرة – رسالة من سيف عابد بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي
بتروجت ينتصر على زد لأول مرة ويرتقي مركزا في مجموعة تفادي الهبوط 7 دقيقة | الدوري المصري
بحثا عن إنجاز لم يتحقق.. فايكانو يقترب خطوة من نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد التأهل للدوري المصري.. القناة يجدد تعاقد عبد الناصر محمد 49 دقيقة | الدوري المصري
"ربما يحتاج إلى جراحة".. توتنام يعلن تعرض محمد قدوس لانتكاسة في إصابته 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بينهم القمة.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
"اختيارهم يعكس تطور منظومة التحكيم".. هاني أبو ريدة يهنئ طاقم الحكام المصري في كأس العالم ساعة | الدوري المصري
تنس - أول أولمبي مصري في اللعبة.. اعتزال محمد صفوت ساعة | رياضات أخرى
