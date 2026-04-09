تنس طاولة - مريم الهضيبي تتوج بلقب بطولة شمال إفريقيا
الخميس، 09 أبريل 2026 - 20:53
كتب : رضا السنباطي
فازت مريم الهضيبي لاعبة بتروجت بلقب بطولة شمال إفريقيا لتنس الطاولة.
وفازت مريم في لقاء مصري على مواطنتها هند فتحي بنتيجة أربعة أشواط دون رد.
ويعد هذا التتويج هو الثاني على التوالي للهضيبي في بطولة شمال إفريقيا، ليضاف إلى سجل إنجازاتها المميزة
واستهلت مريم مشوارها في البطولة بقوة، حيث تصدرت مجموعتها بالفوز على بطلات الجزائر وليبيا.
وتخطت بطلة تونس في ربع النهائي، ثم حققت فوزا صعبا في نصف النهائي على فريدة بدوي بنتيجة 4-3، لتتأهل إلى النهائي وتحسم اللقب.
يذكر أن بتروجت شارك في البطولة المؤهلة لبطولة إفريقيا بـ 4 لاعبين هم: عمر بدير وعبد الرحمن حجاج وفرح عبد العزيز ومريم الهضيبي.
