تنس - أول أولمبي مصري في اللعبة.. اعتزال محمد صفوت

الخميس، 09 أبريل 2026 - 20:36

كتب : محمد سمير

محمد صفوت - تنس

أعلن محمد صفوت لاعب مصر للتنس اعتزاله اللعبة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

لاعب وادي دجلة هو أول مصري شارك في الأولمبياد بمشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، كما كسر عددا من الأرقام القياسية الدولية.

بدأ محمد صفوت مسيرته الاحترافية في عام 2008، وقدم خلالها إنجازات بارزة على مدار مشواره الرياضي.

مثل نادي وادي دجلة وشارك في البطولات الكبرى مثل رولان جاروس 2018، وأستراليا المفتوحة 2020، وأمريكا المفتوحة 2020. كما مثل مصر في أولمبياد طوكيو 2020، ليصبح أول لاعب تنس مصري في التاريخ يشارك في الأولمبياد.

وحقق صفوت خلال مسيرته 31 لقبا فرديا و15 لقبا زوجيا على المستوى الدولي، كما شارك في 36 مواجهة بكأس ديفيز على مدار 16 عاما، محققا 44 فوزا من أصل 67 مباراة.

وعلى المستوى المحلي، قاد صفوت دجلة للفوز بالدوري المصري لأربع مواسم متتالية من 2021 إلى 2024.

كما شغل منصب المدير الفني للمنتخب الوطني وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية. وتم تكريمه بحصوله على وسام الرياضة من الدرجة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا لإنجازاته وإسهاماته في الرياضة المصرية.

تنس محمد صفوت
تنس طاولة - مريم الهضيبي تتوج بلقب بطولة شمال إفريقيا اسكواش - يوسف إبراهيم: تطوير الناحية الذهنية ساعدني لتحقيق ثالث انتصاراتي ضد بول كول اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا اسكواش - ثلاثي مصري جديد ينضم إلى نصف نهائي بطولة الجونة اسكواش - مصطفى عسل وهانيا الحمامي إلى نصف نهائي بطولة الجونة المفتوحة كرة يد – الزمالك يهزم سبورتنج ويستمر في ملاحقة الأهلي كرة يد – الأهلي يهزم سموحة ويقترب من حسم لقب الدوري قبل 3 جولات من النهاية كرة طائرة – رسالة من سيف عابد بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي
الحلم يقترب.. كريستال بالاس يضع قدما في نصف نهائي دوري المؤتمر بثلاثية أمام فيورنتينا 3 دقيقة | الكرة الأوروبية
ذا أثلتيك: سينسيناتي يبدأ مفاوضات ضم نيمار 11 دقيقة | ميركاتو
الدوري الأوروبي.. أستون فيلا وفرايبورج يقتربان من نصف النهائي.. وتعادل مثير بين بورتو ونوتنجهام 22 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر أربيلوا: تقنية الفيديو لم تحسم كل الشكوك بعد 41 دقيقة | الدوري الإسباني
روبرتسون: الآن ليس وقت العواطف.. قد أبكي مع نهاية الموسم 57 دقيقة | الكرة الأوروبية
مران الزمالك - تخفيف الحمل البدني.. وتفاصيل الجلسة الأخيرة لمعتمد جمال قبل مواجهة شباب بلوزداد ساعة | الكرة الإفريقية
سالم يبعد المقاولون عن مراكز الهبوط ويزيد أوجاع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
بتروجت ينتصر على زد لأول مرة ويرتقي مركزا في مجموعة تفادي الهبوط ساعة | الدوري المصري
