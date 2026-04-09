تنس - أول أولمبي مصري في اللعبة.. اعتزال محمد صفوت

أعلن محمد صفوت لاعب مصر للتنس اعتزاله اللعبة بعد مسيرة حافلة بالإنجازات على المستويين المحلي والدولي.

لاعب وادي دجلة هو أول مصري شارك في الأولمبياد بمشاركته في أولمبياد طوكيو 2020، كما كسر عددا من الأرقام القياسية الدولية.

بدأ محمد صفوت مسيرته الاحترافية في عام 2008، وقدم خلالها إنجازات بارزة على مدار مشواره الرياضي.

مثل نادي وادي دجلة وشارك في البطولات الكبرى مثل رولان جاروس 2018، وأستراليا المفتوحة 2020، وأمريكا المفتوحة 2020. كما مثل مصر في أولمبياد طوكيو 2020، ليصبح أول لاعب تنس مصري في التاريخ يشارك في الأولمبياد.

وحقق صفوت خلال مسيرته 31 لقبا فرديا و15 لقبا زوجيا على المستوى الدولي، كما شارك في 36 مواجهة بكأس ديفيز على مدار 16 عاما، محققا 44 فوزا من أصل 67 مباراة.

وعلى المستوى المحلي، قاد صفوت دجلة للفوز بالدوري المصري لأربع مواسم متتالية من 2021 إلى 2024.

كما شغل منصب المدير الفني للمنتخب الوطني وعضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية المصرية. وتم تكريمه بحصوله على وسام الرياضة من الدرجة الأولى من الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا لإنجازاته وإسهاماته في الرياضة المصرية.