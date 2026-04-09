خبر في الجول - الأهلي يقرر الطعن على قرارات إيقاف الشناوي ووليد صلاح الدين

الخميس، 09 أبريل 2026 - 19:56

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

قرر النادي الأهلي الطعن على قرارات إدارة المسابقات بإيقاف محمد الشناوي ووليد صلاح الدين حسبما علم FilGoal.com.

يأتي ذلك بعد إعلان لجنة المسابقات في رابطة الأندية عقوبات الجولة الأولى من مرحلة اللقب للدوري المصري.

وطالب الأهلي بتسريع طلبه بإحالة الحكم محمود وفا للجنة الانضباط بسبب تجاوزاته ضد لاعبيه.

وقررت الرابطة إيقاف محمد الشناوي حارس الأهلي 4 مباريات وغرامة مالية 50 ألف جنيه بسبب الاعتداء على الحكم و2500 جنيه بسبب الطرد لحصوله على إنذارين.

كما قررت إيقاف وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي مباراة واحدة وغرامة مالية 5 آلاف جنيه بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

وأعلن الأهلي في وقت سابق: "تقدم النادي الأهلي صباح اليوم ـ مدافعًا عن حقوق لاعبيه محمد الشناوي ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات ـ بشكوى إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد الحكم محمود وفا الذي أدار مباراة الأهلي وسيراميكا في بطولة الدوري التي أقيمت بملعب المقاولون العرب أمس الأول".

"وجاء في الشكوى أن الحكم ـ في سابقة خطيرة ـ قام بتوجيه ألفاظ غير لائقة بحق قائد الأهلي محمد الشناوي، وكذلك السباب للاعب حسين الشحات، وزاد على ذلك قيامه "بدفع" اللاعب محمود حسن تريزيجيه، مصحوبًا بألفاظ تحمل الإهانة.

" كما أنذر وليد صلاح الدين مدير الكرة، والحارس مصطفى شوبير دون وجه حق.. وطلب النادي في شكواه تجميد كافة القرارات التعسفية التي اتخذها الحكم بحق لاعبي الأهلي عقب المباراة، وفتح تحقيق عاجل في الوقائع المشار إليها ، وتطبيق القواعد الانضباطية المنصوص عليها في المادتين (18) و(20) من لائحة الانضباط على حكم المباراة المشكو في حقه، وتوقيع الجزاءات المقررة قانونا".

ولم يشارك محمد الشناوي في المباراة وكان يجلس على مقاعد البدلاء وشارك مصطفى شوبير.

من جهة أخرى، أشهر محمود وفا حكم المباراة، بطاقة صفراء لـ مصطفى شوبير حارس الأهلي الأساسي عقب اللقاء كذلك، وأيضا وليد صلاح الدين مدير الكرة.

ومن سيراميكا كليوباترا، تم طرد وائل رأفت مخطط الأحمال، وأمين عمر النور المدرب المساعد أثناء مراجعة الفيديو لمطالبة الأهلي بركلة جزاء في الوقت الضائع، بجانب إنذار علي ماهر مدرب الفريق، ومصطفى فتحي مدرب الحراس.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

