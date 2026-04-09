رأسية إيبوكا لا تكفي.. كهرباء الإسماعيلية يخطف نقطة من الاتحاد

الخميس، 09 أبريل 2026 - 20:21

كتب : FilGoal

الاتحاد

تعادل الاتحاد السكندري مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

وسجل جون إيبوكا هدف الاتحاد الوحيد، بينما أحرز علي سليمان هدف كهرباء الإسماعيلية.

ورفع الاتحاد رصيده للنقطة 23 في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة في المركز 12 متساويا مع حرس الحدود.

الاتحاد السكندري لـ في الجول: إيقاف القيد بسبب 3500 دولار.. والدفع في أقرب وقت مواعيد مباريات الخميس 9 أبريل - الإسماعيلي والاتحاد.. والدوري الأوروبي بعد حل الأزمة الأولى.. فيفا يعلن إيقاف فيد الاتحاد السكندري لمدة 3 فترات مصدر من الأهلي لـ في الجول: بيان لجنة الحكام غير مقنع.. وفي انتظار خطاب اتحاد الكرة

ويواصل الاتحاد السكندري سلسلة تعادلاته والتي وصلت لـ3 تعادلات متتالية ولم يحقق الانتصار منذ 2 مارس أمام غزل المحلة بنتيجة 2-0.

وصف المباراة

بدأ الاتحاد السكندري المباراة بتسجيله هدفا مبكرا عن طريق جون إيبوكا في الدقيقة 4 لكن تم الغاؤه بسبب وجود حالة تسلل.

وعند الدقيقة 25 سدد إسحاق سافور لاعب الاتحاد كرة مباغته تصدى لها علي الجابري حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية.

وأهدر عبد الرحمن جودة لاعب الاتحاد هدفا محققا في الدقيقة 45 بعدما اصطدمت كرته في القائم لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

وسجل جون إيبوكا هدف الاتحاد الأول في المباراة عند الدقيقة 47 برأسية مميزة بعد عرضية من عبد الرحمن مجدي ليتقدم الفريق السكندري مبكرا.

وعادل علي سليمان النتيجة لصالح كهرباء الإسماعيلية بعد عشر دقائق من تقدم الاتحاد بتسديدة على يمين محمود جنش سكنت الشباك.

جوزيف جوناثان يرد على بلال علام ويقدم تمريرة حريرية.. وعلي سليمان يسجل التعادل لكهرباء إسماعيلية في شباك الاتحاد

وسجل جون إيبوكا هدفا جديدا في الدقيقة 71 لكن ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود تسلل.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لكهرباء الإسماعيلية قبل نهاية المباراة بخمس دقائق لكن تم الغاؤه لوجود تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في الجولة الثالثة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتحاد الكرة حدد موعد جلسة الاستماع لما دار بين الحكام في لقاء سيراميكا خبر في الجول - الأهلي يقرر الطعن على قرارات إيقاف الشناوي ووليد صلاح الدين إيقاف الشناوي ووليد صلاح.. وغرامة على الأهلي وسيراميكا محارب يقود طلائع الجيش للفوز الأول بمرحلة تفادي الهبوط أمام البنك الأهلي نقابة الإعلاميين تعلن إيقاف أسامة حسني وإحالته للتحقيق مجلس النواب يطالب البرامج الرياضية بـ "ضرورة تحري الدقة والمسؤولية في الطرح" انتهت الدوري - كهرباء الإسماعيلية (1)-(1) الاتحاد.. تعادل مثير كما كشف في الجول.. الأهلي يشكو محمود وفا بسبب الشناوي والشحات وتريزيجيه
تنس طاولة - مريم الهضيبي تتوج بلقب بطولة شمال إفريقيا 15 دقيقة | رياضات أخرى
تنس - أول أولمبي مصري في اللعبة.. اعتزال محمد صفوت 32 دقيقة | رياضات أخرى
رأسية إيبوكا لا تكفي.. كهرباء الإسماعيلية يخطف نقطة من الاتحاد
مصدر من الأهلي لـ في الجول: اتحاد الكرة حدد موعد جلسة الاستماع لما دار بين الحكام في لقاء سيراميكا 56 دقيقة | الدوري المصري
"خطأ مؤثر".. برشلونة يتقدم بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي بسبب أحداث مباراة أتلتيكو مدريد 58 دقيقة | الكرة الأوروبية
ليفربول يعلن رحيل روبرتسون بنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - الأهلي يقرر الطعن على قرارات إيقاف الشناوي ووليد صلاح الدين ساعة | الدوري المصري
إيقاف الشناوي ووليد صلاح.. وغرامة على الأهلي وسيراميكا ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
