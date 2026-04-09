رأسية إيبوكا لا تكفي.. كهرباء الإسماعيلية يخطف نقطة من الاتحاد

تعادل الاتحاد السكندري مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 1-1 في الجولة الثالثة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

وسجل جون إيبوكا هدف الاتحاد الوحيد، بينما أحرز علي سليمان هدف كهرباء الإسماعيلية.

ورفع الاتحاد رصيده للنقطة 23 في المركز التاسع، بينما أصبح رصيد كهرباء الإسماعيلية 19 نقطة في المركز 12 متساويا مع حرس الحدود.

ويواصل الاتحاد السكندري سلسلة تعادلاته والتي وصلت لـ3 تعادلات متتالية ولم يحقق الانتصار منذ 2 مارس أمام غزل المحلة بنتيجة 2-0.

وصف المباراة

بدأ الاتحاد السكندري المباراة بتسجيله هدفا مبكرا عن طريق جون إيبوكا في الدقيقة 4 لكن تم الغاؤه بسبب وجود حالة تسلل.

وعند الدقيقة 25 سدد إسحاق سافور لاعب الاتحاد كرة مباغته تصدى لها علي الجابري حارس مرمى كهرباء الإسماعيلية.

وأهدر عبد الرحمن جودة لاعب الاتحاد هدفا محققا في الدقيقة 45 بعدما اصطدمت كرته في القائم لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

وسجل جون إيبوكا هدف الاتحاد الأول في المباراة عند الدقيقة 47 برأسية مميزة بعد عرضية من عبد الرحمن مجدي ليتقدم الفريق السكندري مبكرا.

أنقذها الحارس من أفشة.. لكن جون إيبوكا كان له رأي آخر وسجل الأول للاتحاد

وعادل علي سليمان النتيجة لصالح كهرباء الإسماعيلية بعد عشر دقائق من تقدم الاتحاد بتسديدة على يمين محمود جنش سكنت الشباك.

جوزيف جوناثان يرد على بلال علام ويقدم تمريرة حريرية.. وعلي سليمان يسجل التعادل لكهرباء إسماعيلية في شباك الاتحاد

وسجل جون إيبوكا هدفا جديدا في الدقيقة 71 لكن ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود تسلل.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لكهرباء الإسماعيلية قبل نهاية المباراة بخمس دقائق لكن تم الغاؤه لوجود تسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في الجولة الثالثة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.