دوري المحترفين - بترول أسيوط ينفرد بالوصافة.. ورباعية مسار تقوده للضغط على أبو قير

نجح فريق بترول أسيوط في توسيع الفارق أمام ملاحقه أبو قير للأسمدة في صراع المركز الثاني بدوري المحترفين.

وفاز بترول أسيوط بثلاثية نظيفة أمام وي، فيما تعادل أبو قير للأسمدة أمام بروكسي بهدف لكل فريق.

سجل ثلاثية بترول أسيوط عبد الرحمن كشكش بواقع هدفين من ركلتي جزاء، فيما سجل جوشوا هدفا.

ولعب وي منقوصا بلاعبين بعد طرد محمد عزت، والحارس حمزة معوض.

ورفع بترول أسيوط رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني.

أما أبو قير للأسمدة فاستمر في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، فيما رفع بروكسي رصيده إلى 42 نقطة في المركز السابع.

وواصل مسار الضغط على المراكز المؤهلة للدوري الممتاز، بعد فوزه الكبير أمام الداخلية بنتيجة 4-1.

ورفع مسار رصيده إلى 48 نقطة في المركز الرابع، خلف أبو قير بفارق نقطة وحيدة.

أما الداخلية فرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ12.

وفي مباريات أخرى فاز السكة الحديد أمام مضيفه مالية كفر الزيات ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن.

كما فاز الإنتاج الحربي على حساب أسوان بهدفين لهدف، وطنطا على حساب ديروط بالنتيجة ذاتها.

ويمكنك الاطلاع على جدول ترتيب دوري المحترفين بالكامل بالضغط هنا

وتختتم غدا مباريات الجولة بلقاءات لافيينا مع المنصورة، ووالقناة مع بلدية المحلة، والترسانة مع راية.