رئيس برشلونة المؤقت: تكرار الأخطاء التحكيمية لم يعد مقبولا

شدد رفاييل يوستي الرئيس المؤقت لنادي برشلونة على ضرورة تقديم شكوى للاتحاد الأوروبي على أحداث مباراة البلوجرانا أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتعرض باو كوبارسي للطرد في المباراة بعد تدخله على جوليانو سيميوني جناح أتلتيكو مدريد في الدقيقة 44، وطالب برشلونة بوجود ركلة جزاء بعد لمس مارك بوبيل مدافع روخيبلانكوس للكرة بيده في منطقة الجزاء.

وحقق أتلتيكو مدريد انتصارا هاما أمام برشلونة بهدفين مقابل لا شيء في إطار مباراة الذهاب للدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب كامب نو.

وقال رفاييل يوستي في تصريحات لإذاعة كادينا سير: "إذا لم نشتكِ فلن يكون هناك أي تحسن، الجميع يخطئ، لكن الأخطاء تتكرر كثيرا ولا يمكننا تجاهل الأمر، نحن كنادٍ ندرس داخليا إصدار بيان رسمي".

وواصل "من غير المعقول في يومنا هذا، ومع كل الإمكانيات التقنية والتكنولوجية والإلكترونية المتاحة لدينا، وخاصة تقنية الـVAR، ألا يتم احتساب ركلة جزاء واضحة بهذا الشكل، سواء كانت لمسة اليد متعمدة أم لا، مع كامل الاحترام للجميع".

وأردف "ولا يمكننا أن ننسى، فذاكرتنا قصيرة أحيانا، أن موقفا مشابها حدث معنا في كأس ملك إسبانيا على ملعب أتلتيكو مدريد، عندما تم إلغاء هدف باو كوبارسي في المباراة التي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد 4-0".

وأتم "سنذهب من أجل العودة في النتيجة، فالأمر ممكن، كما تنتظرنا مباراة مهمة جدا في الدوري أمام إسبانيول السبت المقبل".

وسجل ثنائية أتلتيكو مدريد كل من: خوليان ألفاريز وألكسندر سورلوث.

وتولى رفاييل يوستي رئاسة برشلونة بصفة مؤقتة, عقب استقالة خوان لابورتا خلال المرحلة الانتقالية حتى إقامة الانتخابات وتسليم المهام لمجلس إدارة النادي الجديد.

ويعد ذلك اللقاء الخامس الذي يجمع الفريقين هذا الموسم بعد مباراتين في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالإضافة لمباراتي الدوري الإسباني.

وتفوق الروخيبلانكوس في مباراتين مقابل 3 انتصارات لبرشلونة، لكن أتلتيكو في الإقصائيات تأهل لنهائي الكأس على حساب برشلونة بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

ويأمل أتلتيكو مدريد في تكرار ما فعله في الكأس بدوري الأبطال من أجل التأهل لنصف النهائي.

ولأول مرة يحقق دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة في كامب نو بعد 18 مباراة سابقة لم يستطع فيها كسر نتيجتي الخسارة أو التعادل.

وحقق أتلتيكو مدريد الفوز الأول على برشلونة في ملعب كامب نو منذ فبراير 2006 عندما فاز في الدوري الإسباني بنتيجة 3-1 آنذاك.

وستقام مباراة العودة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.