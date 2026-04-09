الزمالك يرتدي زيه الأساسي أمام شباب بلوزداد

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عن ارتداء الزمالك زيه الاساسي.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره شباب بلوزداد الجزائري في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية، في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على ستاد نيلسون مانديلا.

وسيلعب الزمالك ذهابا بزيه الأساسي المكون من "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأصفر.

وفي المقابل، سيرتدي فريق شباب بلوزداد، زيه المكون من "القميص الأحمر والشورت الأحمر"، بينما سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الأزرق.

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وبلوزداد على استاد القاهرة يوم 17 إبريل الجاري.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو في ربع النهائي، بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

بينما تأهل بلوزداد لنصف النهائي بالفوز على المصري البورسعيدي، إذ تعادل 1-1 في الذهاب بمصر، ثم تعادل سلبيا في الإياب بالجزائر ليتأهل بلوزداد بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.