إيفان توني: نستحق ركلتي جزاء.. لكن الحكم كان ذهنه في مكان آخر

الخميس، 09 أبريل 2026 - 17:18

كتب : FilGoal

يرى الإنجليزي إيفان توني مهاجم أهلي جدة أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي خلال مواجهة الفيحاء.

وفقد أهلي نقطتين ثمينتين بالتعادل أمام الفيحاء 1-1 في مباراة مقدمة من الجولة 29 بالدوري السعودي.

وقال إيفان توني لاعب أهلي جدة عبر قناة ثمانية: "كانت هناك ركلتا جزاء واضحتان لم تُحتسبا لنا في هذه المباراة. لا أعرف هل كان ينتظر الحكم أن يمسك اللاعب الكرة بيديه الإثنين لاحتساب المخالفة؟ ".

وأضاف "عندما ذهبنا للتحدث مع الحكم، فوجئنا برد غريب، حيث قال: ركزوا على دوري أبطال آسيا. كيف يمكن لحكم أن يقول ذلك للاعبين داخل الملعب؟. إذا أردت أن أتكلم بصراحة قد يسبب لي مشاكل".

وأتم تصريحاته "طوال الموسم هذه الحالات تحتسب دائما، لكن يبدو أن الأمور تتغير في الوقت الحاسم. القرارات كانت واضحة للجميع، لكن يبدو أن ذهنه كان في مكان آخر".

وتعادل الأهلي بنتيجة 1-1 مع الفيحاء في لقاء شهد مطالبات الأول باحتساب ركلتي جزاء.

ويعد ذلك التعثر الثاني للأهلي في آخر 3 مباريات بعدما خسر من القادسية بنتيجة 3-2 قبل جولتين.

وأًصبح رصيد الأهلي 66 نقطة في المركز الثالث من 28 مباراة بفارق 4 نقاط عن النصر المتصدر.

فيما حقق الفيحاء نقطة أوصلته لـ 34 نقطة في المركز التاسع.

ولأول مرة لا يخسر الفيحاء من الأهلي في الدوري السعودي بعد 4 هزائم متتالية.

وخلال المباراة رفض الحكم احتساب ركلتي جزاء للأهلي بعد العودة لتقنية الفيديو رغم وجود لمسة يد على لاعبي الفيحاء داخل الـ 18.

وستتوقف مشاركات الاتحاد والأهلي والهلال المحلية حتى يوم 28 أبريل الجاري بسبب المشاركة الآسيوية في دوري أبطال آسيا النخبة.

وسيلتقي الأهلي في الجولة المقبلة يوم 28 أبريل مع النصر المتصدر.

