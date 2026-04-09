مباشر الدوري - كهرباء الإسماعيلية (1)-(1) الاتحاد.. ضربة جزاء

الخميس، 09 أبريل 2026 - 16:52

كتب : FilGoal

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كهرباء الإسماعيلية ضد الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري.

ويحل الاتحاد ضيفا على كهرباء الإسماعيلية في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية "تحديد الهبوط" في الدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في المجموعة الثانية الخاصة بالهبوط برصيد 22 نقطة، فيما يتواجد كهرباء الإسماعيلية في المركز 12 برصيد 18 نقطة.

ق84: ضربة جزاء لصالح كهرباء الإسماعيلية عن طريق محمد السيد شيكا

ق74: الغاء الهدف لوجود تسلل

ق71: جون إيبوكا يسجل هدف ثاني للاتحاد السكندري بعد صناعة مميزة من كريم الديب

ق58: جوووووووووووول التعادل لكهرباء الإسماعيلية عن طريق علي سليمان

ق47: جون ايبوكا يحرز الهدف الأول للاتحاد السكندري

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق45: عبد الرحمن جودة يهدر هدف محقق برأسية في القائم تنقذ مرمى كهرباء الإسماعيلية

ق38: مصطفى كشري يسدد صاروخية وحارس الاتحاد يتصدى

ق27: تسديدة جديدة من الاتحاد السكندري وحارس كهرباء يتصدى

ق25: تسديدة من إسحاق سافور ويتصدى لها حارس كهرباء الإسماعيلية

ق4: جون إيبوكا يحرز هدف أول لكن تسلل

بداية المباراة

