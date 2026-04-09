فيفا يوقف 11 ناديا سعوديا عن القيد

الخميس، 09 أبريل 2026 - 16:08

كتب : FilGoal

شعار فيفا

ضمت أحدث قائمة للأندية الممنوعة من قيد اللاعبين أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم الخميس، 11 فريقا سعوديا، بينهم الخلود من الدوري الممتاز.

ويحدث فيفا القائمة باستمرار، وفق القرارات الصادرة عنه في القضايا المرفوعة ضد الأندية.

ونشرت جريدة الرياضية السعودية التحديث الأخير لأسماء الأندية السعودية التي عوقبت بمنع القيد.

وهي: الخلود، الصفا، الوطن، القيصومة، أبها، الشعلة، أحد، الباطن، الجبيل، المجد و الطائي.

وجاء أحدث القرارات ضد نادي الخلود بإيقاف قيده لمدة 3 فترات، جراء مستحقات متأخرة لم يتم دفعها لأحد اللاعبين أو المدربين السابقين.

وأصدر فيفا 4 قرارات بحق نادي أبها وهو متصدر القائمة، فيما جاء في المركز الثاني الصفا بـ3 قرارات وفي المركز الثالث نادي القيصومة بقرارين.

يذكر أن اسم النادي يزال تلقائيًا من قائمة الحظر في أي وقت ينجح فيه بإنهاء قضاياه.

فيفا السعودية
فيفا يوقف 11 ناديا سعوديا عن القيد
