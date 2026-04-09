سلة - إنجاز تاريخي.. عاصم مرعي يهيمن على جائزة للمرة الخامسة في الدوري الكوري

حقق عاصم مرعي لاعب منتخب مصر لكرة السلة إنجازا تاريخيا في الدوري الكوري الجنوبي لكرة السلة.

ويلعب عاصم مرعي في صفوف تشانجوون إلـ جي سايكرز.

وحصد عاصم جائزة أفضل لاعب أجنبي في موسم 2025-2026، وجائزة أفضل مدافع، بالإضافة إلى اختياره ضمن التشكيلة المثالية بالبطولة.

كما حافظ على جائزة أكثر لاعب تحقيقا للمتابعات للموسم الخامس على التوالي، وهذا إنجاز يحدث للمرة الأولى في تاريخ الدوري الكوري.

وحقق مرعي متابعات بمعدل 14.2 في المباراة الواحدة هذا الموسم.

منذ انضمامه للدوري الكوري في موسم 2021-2022 يتواجد مرعي دائما في المركز الأول من حيث نسبة المتابعات.

يذكر أن عاصم مرعي قاد أهلي طرابلس الليبي الموسم الماضي للتتويج بلقب الدوري الإفريقي لكرة السلة THE BAL للمرة الأولى في تاريخه، عندما لعب على سبيل الإعارة.

​واستحوذ عاصم مرعي، على لقب اللاعب 'ملك المتابعات' في الدوري الكوري الجنوبي.