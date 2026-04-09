مؤتمر عمر جابر: نحب هذه المباريات.. وهدفنا العودة بأفضل نتيجة من الجزائر

الخميس، 09 أبريل 2026 - 14:30

كتب : FilGoal

عمر جابر - الزمالك

يثق عمر جابر قائد الزمالك في قدرات فريقه رغم صعوبة المواجهة المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التاسعة مساء الجمعة على ستاد نيلسون مانديلا.

وقال عمر جابر في مؤتمر صحفي: "كل مباريات الفرق المصرية أمام الأندية الجزائرية تكون قوية، ونحن نحترم المنافس جيدا، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".

أخبار متعلقة:
مؤتمر معتمد جمال: بلوزداد لم يتأهل بالصدفة.. وسنلعب بصفوف مكتملة لأول مرة رئيس سيراميكا: أحب الأهلي لكنه لا يستحق ركلة جزاء.. ومستعد لدعم الزمالك قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية المندوه: هناك أخبار جيدة حول أزمة القيد.. ونريد دعم الزمالك ممثل مصر الوحيد في إفريقيا

وأضاف "نحب هذه المباريات والضغوطات، ونفضل اللعب في وجود الجماهير، خاصة جمهور الزمالك الذي يقدم الكثير للفريق في المباريات".

وأتم تصريحاته "نحن نلعب في ناد كبير له تاريخ، واعتدنا على الضغوطات الجماهيرية، ونتوقع حضورا جماهيريا في لقاء الغد، ومستعدون لذلك، وهدفنا تحقيق أفضل نتيجة في لقاء الذهاب".

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وبلوزداد على استاد القاهرة يوم 17 إبريل الجاري.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو في ربع النهائي، بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

بينما تأهل بلوزداد لنصف النهائي بالفوز على المصري البورسعيدي، إذ تعادل 1-1 في الذهاب بمصر، ثم تعادل سلبيا في الإياب بالجزائر ليتأهل بلوزداد بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.

الزمالك عمر جابر شباب بلوزداد
نرشح لكم
لأول مرة في التاريخ.. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026 مؤتمر معتمد جمال: بلوزداد لم يتأهل بالصدفة.. وسنلعب بصفوف مكتملة لأول مرة كما كشف في الجول.. الأهلي يشكو محمود وفا بسبب الشناوي والشحات وتريزيجيه الاتحاد السكندري لـ في الجول: إيقاف القيد بسبب 3500 دولار.. والدفع في أقرب وقت رئيس سيراميكا: أحب الأهلي لكنه لا يستحق ركلة جزاء.. ومستعد لدعم الزمالك الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة الأهلي المندوه: هناك أخبار جيدة حول أزمة القيد.. ونريد دعم الزمالك ممثل مصر الوحيد في إفريقيا
أخر الأخبار
فيفا يوقف 11 ناديا سعوديا عن القيد 20 دقيقة | سعودي في الجول
الهلال السوداني يعلن موعد حسم قضيته ضد نهضة بركان 25 دقيقة | الكرة الإفريقية
سلة - إنجاز تاريخي.. عاصم مرعي يهيمن على جائزة للمرة الخامسة في الدوري الكوري 26 دقيقة | كرة سلة
لأول مرة في التاريخ.. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم 43 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026 51 دقيقة | الكرة المصرية
بعد زيارته للمغرب.. موتسيبي: لوائح أمم إفريقيا ستتغير من أجل معالجة الثغرات ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف الموساوي لاعب نهضة بركان لمدة عامين ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر عمر جابر: نحب هذه المباريات.. وهدفنا العودة بأفضل نتيجة من الجزائر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
/articles/526867/مؤتمر-عمر-جابر-نحب-هذه-المباريات-وهدفنا-العودة-بأفضل-نتيجة-من-الجزائر