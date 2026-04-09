مؤتمر عمر جابر: نحب هذه المباريات.. وهدفنا العودة بأفضل نتيجة من الجزائر

يثق عمر جابر قائد الزمالك في قدرات فريقه رغم صعوبة المواجهة المرتقبة ضد شباب بلوزداد الجزائري.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التاسعة مساء الجمعة على ستاد نيلسون مانديلا.

وقال عمر جابر في مؤتمر صحفي: "كل مباريات الفرق المصرية أمام الأندية الجزائرية تكون قوية، ونحن نحترم المنافس جيدا، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف "نحب هذه المباريات والضغوطات، ونفضل اللعب في وجود الجماهير، خاصة جمهور الزمالك الذي يقدم الكثير للفريق في المباريات".

وأتم تصريحاته "نحن نلعب في ناد كبير له تاريخ، واعتدنا على الضغوطات الجماهيرية، ونتوقع حضورا جماهيريا في لقاء الغد، ومستعدون لذلك، وهدفنا تحقيق أفضل نتيجة في لقاء الذهاب".

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وبلوزداد على استاد القاهرة يوم 17 إبريل الجاري.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو في ربع النهائي، بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

بينما تأهل بلوزداد لنصف النهائي بالفوز على المصري البورسعيدي، إذ تعادل 1-1 في الذهاب بمصر، ثم تعادل سلبيا في الإياب بالجزائر ليتأهل بلوزداد بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.