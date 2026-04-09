منافس مصر - كريس وود مهاجم نيوزيلندا يعود للملاعب بعد 6 أشهر من الغياب

الخميس، 09 أبريل 2026 - 13:20

كتب : FilGoal

وود - مهاجم نيوزيلندا

أصبح كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست جاهزا لدعم منتخب نيوزيلندا في كأس العالم 2026، بعدما بات قريبا من العودة للملاعب.

ويغيب وود عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وقال فيتور بيريرا مدرب فورست في مؤتمر صحفي: "لقد بدأ وود التدرب مع الفريق، وأصبح ⁠جاهزا ⁠للمشاركة في المباريات".

منتخب مصر يصطدم بثنائي عربي في نهائيات أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر في التصنيف الثالث لقرعة أمم إفريقيا للناشئين إبراهيم حسن: عروض لحسام؟ لا نفكر سوى في منتخب مصر.. وكنا سنواجه الأرجنتين حسن شحاتة: يجب أن يلعب منتخب مصر بلا خوف في المونديال.. وهذه نصيحتي لـ صلاح

ويستعد فورست لملاقاة بورتو في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وشارك وود الموسم الجاري في 9 مباريات بجميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف بقميص فورست.

​المهاجم ‌البالغ من ⁠العمر ​34 عاماً هو الهداف التاريخي لمنتخب نيوزيلندا برصيد 45 هدفا منها 9 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان أحد أعضاء منتخب نيوزيلندا الذي شارك في كأس العالم 2010.

ويتواجد منتخب نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة بنسخة 2026 رفقة مصر وبلجيكا وإيران.

وسبق أن واجه كريس وود منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012 وسجل هدفا في المباراة التي انتهت آنذاك بدور المجموعات 1-1.

وسيلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في الرابعة صباحا من يوم 22 يونيو المقبل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم.

أبو زهرة: لجنة الحكام حققت أهدافها بنسبة تفوق 80%.. وهدفنا ثمن نهائي كأس العالم 2026 حسين عبد اللطيف: مجموعة مصر صعبة.. ووضعنا هدفين من خوض كأس الأمم للناشئين منتخب مصر يصطدم بثنائي عربي في نهائيات أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر في التصنيف الثالث لقرعة أمم إفريقيا للناشئين تبدأ من 155 دولار.. اتحاد الكرة يطرح عدد محدود من تذاكر مباريات مصر بكأس العالم ماركا: فيفا يفتح تحقيقا مع إسبانيا في أحداث مباراة مصر إسلام عيسى: شعرت بالمسؤولية وأنا ألعب باسم بلدي بعد التأهل لأمم إفريقيا.. منتخب الناشئين يصل القاهرة
لأول مرة في التاريخ.. طاقم حكام مصري كامل في كأس العالم 15 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - بقيادة أمين عمر.. طاقم حكام مصري بالكامل في كأس العالم 2026 23 دقيقة | الكرة المصرية
بعد زيارته للمغرب.. موتسيبي: لوائح أمم إفريقيا ستتغير من أجل معالجة الثغرات 43 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من كاف لـ في الجول: إيقاف الموساوي لاعب نهضة بركان لمدة عامين ساعة | الكرة الإفريقية
مؤتمر عمر جابر: نحب هذه المباريات.. وهدفنا العودة بأفضل نتيجة من الجزائر ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر معتمد جمال: بلوزداد لم يتأهل بالصدفة.. وسنلعب بصفوف مكتملة لأول مرة ساعة | الكرة الإفريقية
كوناتي: لماذا لا يحصل ليفربول على امتيازات سان جيرمان في الدوري الفرنسي ساعة | الدوري الإنجليزي
كما كشف في الجول.. الأهلي يشكو محمود وفا بسبب الشناوي والشحات وتريزيجيه 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 سلوت: ركلة الجزاء قلبت مباراة سيتي رأسا على عقب 2 التحقيق مع محمود وفا والكشف عن تسجيل محادثته مع الفيديو.. بيان ناري من الأهلي 3 انتهت الدوري المصري – سيراميكا (1)-(1) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 خبر في الجول - أوسكار رويز يؤيد قرار حكم مباراة الأهلي وسيراميكا في الحالة الجدلية
