منافس مصر - كريس وود مهاجم نيوزيلندا يعود للملاعب بعد 6 أشهر من الغياب

أصبح كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست جاهزا لدعم منتخب نيوزيلندا في كأس العالم 2026، بعدما بات قريبا من العودة للملاعب.

ويغيب وود عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي بسبب إصابة في الركبة.

وقال فيتور بيريرا مدرب فورست في مؤتمر صحفي: "لقد بدأ وود التدرب مع الفريق، وأصبح ⁠جاهزا ⁠للمشاركة في المباريات".

ويستعد فورست لملاقاة بورتو في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وشارك وود الموسم الجاري في 9 مباريات بجميع المسابقات سجل خلالها 3 أهداف بقميص فورست.

​المهاجم ‌البالغ من ⁠العمر ​34 عاماً هو الهداف التاريخي لمنتخب نيوزيلندا برصيد 45 هدفا منها 9 في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وكان أحد أعضاء منتخب نيوزيلندا الذي شارك في كأس العالم 2010.

ويتواجد منتخب نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة بنسخة 2026 رفقة مصر وبلجيكا وإيران.

وسبق أن واجه كريس وود منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012 وسجل هدفا في المباراة التي انتهت آنذاك بدور المجموعات 1-1.

وسيلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في الرابعة صباحا من يوم 22 يونيو المقبل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم.