رئيس سيراميكا: أحب الأهلي لكنه لا يستحق ركلة جزاء.. ومستعد لدعم الزمالك

الخميس، 09 أبريل 2026 - 12:40

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا

يرى محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، أن قرار حكم مباراة فريقه ضد الأهلي بعدم احتساب ركلة جزاء كان صحيحا.

وقال محمد أبو العينين رئيس نادي سيراميكا كليوباترا عبر MBC مصر: "سيراميكا كليوباترا يلعب بشرف في كل المباريات، ومباراة الأهلي كانت متكافئة بين الفريقين".

وأضاف "أحب الأهلي، وذكرت ذلك من قبل قبل، لكن فريق سيراميكا كليوباترا يلعب كل مبارياته من أجل الفوز".

وتابع "لا أحب التعليق على ما يتردد بشأن التفويت، لأنها أمور لم تحدث ولن تحدث، وهي غير موجودة على أرض الواقع".

وشدد "الكرة ليست ركلة جزاء، ومن يدقق سيجد أنها لمست جسم اللاعب أولا ثم يده، وهذه نقطة فنية يجب الانتباه لها".

وواصل "الحكم عندما عاد لتقنية الفيديو تأكد من عدم وجود ركلة جزاء، لذلك لم يحتسبها، وقراره كان صحيحا لأنها لا تستحق".

وأجاب "لو طلب الأهلي التعاقد مع علي ماهر؟ متمسك جدا ببقاء واستمرار علي ماهر مدربا لسيراميكا".

وشدد "أحترم نادي الزمالك وجماهيره كثيرا، وأتذكر أنه في فترات سابقة، عندما كان النادي يحتاج أي شيء، كنا نلبي ذلك فورا".

وأتم تصريحاته "انتمائي للأهلي أمر طبيعي، لكن علاقتي بالجميع قائمة على الاحترام، ولا يوجد أي تحيز. أنا مستعد لدعم نادي الزمالك إذا احتاج إلى صفقات خلال الفترة المقبلة".

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى للمرحلة الثانية في الدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

وفي الوقت الضائع اشتعلت المباراة بعدما طالب الأهلي باحتساب ركلة جزاء.

ولمست الكرة يد أحمد هاني بعد عرضية من ياسين مرعي.

ليتوقف اللعب عدة دقائق ويخرج الحكم لمراجعة الكرة قبل أن يعود ويقرر عدم احتساب ركلة جزاء.

ووصل الأهلي إلى النقطة 41 في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الزمالك المتصدر، ونقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

ويلعب الأهلي ضد سموحة يوم السبت المقبل الموافق 11 أبريل الجاري.

ويلتقي الأهلي مع سموحة في الجولة الثانية من المرحلة الثانية للدوري المصري ضمن مجموعة المنافسة على اللقب.

