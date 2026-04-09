قبل مواجهة الزمالك.. شباب بلوزداد يعلن خضوع مدافعه لعملية جراحية

خضع شعيب كداد مدافع شباب بلوزداد الجزائري لعملية جراحية، قبل مواجهة الزمالك في نصف نهائي الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفا على شباب بلوزداد في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، التاسعة مساء الجمعة على ستاد نيلسون مانديلا.

وأفاد النادي في بيان: "أجرى مدافعنا شعيب كداد عملية جراحية ناجحة على مستوى الركبة، بعد الإصابة التي تعرّض لها مؤخرًا".

وأضاف "يتمنى له لاعبو الفريق وأعضاء الطاقم الفني والطبي والإداري، وكافة أسرة نادي شباب بلوزداد، الشفاء العاجل وعودة سريعة إلى الملاعب لمواصلة مشواره مع الفريق في أفضل الظروف".

وتقام مباراة العودة بين الزمالك وبلوزداد على استاد القاهرة يوم 17 إبريل الجاري.

وكان الزمالك تأهل لنصف نهائي الكونفدرالية، بالفوز على أوتوهو بطل الكونغو في ربع النهائي، بنتيجة 3-2 في مجموع المباراتين.

بينما تأهل بلوزداد لنصف النهائي بالفوز على المصري البورسعيدي، إذ تعادل 1-1 في الذهاب بمصر، ثم تعادل سلبيا في الإياب بالجزائر ليتأهل بلوزداد بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض.